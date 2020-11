Ghost Bikes: Erinnerung an getötete Radfahrer

Anton Schnürer bringt Blumen und steckt sie an das Fahrrad, das an der Ecke Lasallestraße und Triebstraße lehnt. Ein Ghost Bike, das er selbst weiß lackiert hat. Eigentlich wollte er Sylvia zum Geburtstag ein neues Fahrrad schenken. An einem Baum daneben stehen Blumen und Kerzen, am Stamm hängt eine Kordel mit Herzen. An dieser Kreuzung, an der das Ghost Bike steht, ist seine Tochter ums Leben gekommen.

Toter Winkel: Lastwagen überfährt junge Radlerin

Anton Schnürer kommen heute noch die Tränen, wenn er an den unglückseligen Tag denkt, an dem sich sein Leben und das seiner Familie schlagartig änderte. Sylvia war auf dem Weg zur Arbeit. Sie hatte Psychologie studiert und arbeitete bei der Diakonie Oberbayern in der Jugendhilfe. Seit kurzem war sie verlobt und wollte im nächsten Jahr heiraten.

Mit ihrem Freund, ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern verbrachte die junge Frau noch eine Woche vor ihrem Tod Ferien in Kroatien. "Als sie sich verabschiedet hat", erinnert sich der Vater, "hat sie furchtbar geweint." Die Eltern blieben noch ein paar Tage länger im Urlaub.

Am Tag ihres 30. Geburtstags schicken Eltern und Geschwister Sprach- und WhatsApp-Nachrichten an Sylvia. Sie wurden nicht mehr beantwortet. Der Todeszeitpunkt von Silvia wurde auf 09.21 Uhr festgelegt. Toter Winkel: Ein Lkw hatte sie beim Rechtsabbiegen übersehen, die junge Frau starb noch am Unfallort. Die Eltern, die sich noch im Urlaub in Kroatien aufhalten, erreicht die Schreckensnachricht am Abend.

Abbiege-Assistenten: Politischer Wille fehlt

Fahrradfahrer sind gefährdet, die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang steigt. Das Statistische Bundesamt meldet für 2019 insgesamt 87.253 Unfälle mit verletzten Personen mit Fahrradbeteiligung. 445 wurden getötet. Dabei könnten viele Unfälle verhindert werden, wenn Lkw mit Abbiegeassistenten ausgestattet würden, so die Mission von Anton Schnürer. Seine Sylvia kann er nicht mehr retten, aber weitere Unfälle möchte er verhindern. Seither kämpft er für verpflichtende Abbiegeassistenten für alle Lkw - nicht nur für Neufahrzeuge. Am Geld könne es nicht liegen, wenn man Leben retten kann, sagt Schnürer, "aber der politische Wille fehlt."

Vater kann nicht vergeben

Schnürer hat selbst in der Logistik-Branche gearbeitet. Er weiß, unter welchem Zeitdruck und Stress die Fahrer stehen. Trotzdem kann er dem Mann, der seine Tochter überfahren hat, nicht vergeben. Zu sehr leidet er unter dem Verlust. "Kein Familienfest, kein Ostern, kein Weihnachten macht mehr Freude, das ist alles anders geworden." Seine Frau und er haben ihr Haus verkauft, sind weggezogen. Den Schmerz haben sie mitgenommen.

Den Fahrer hat er nie persönlich getroffen. "Ich hatte die Kraft dazu nicht", sagt Anton Schnürer. Aber er hat erfahren, dass der Mann seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und inzwischen als Gärtner arbeitet.

Rund 20 Ghost Bikes in München

In München stehen rund 20 Ghost Bikes an Straßenecken, die an getötete Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer erinnern. Alle sind Opfer eines Lastwagen-Unfalls. Die Angehörigen, die Freunde, die Unfallzeugen, die medizinischen Helfer, auch die Fahrer selbst tragen nach einem tragischen Unfall eine schwere Last. Nur wenige können wirklich vergeben und ihren inneren Frieden wiederfinden.