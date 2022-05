"Gewehr raucht in der Taiga": Sergei Lawrow über seine Lyrik

Lauter Geständnisse: Bei einem Auftritt vor Gymnasiasten in Moskau verriet Außenminister Sergei Lawrow, was sein Lieblingsbuch ist, nämlich Michail Bulgakows "Meister und Margarita" - und warum er seit vielen Jahren Gedichte schreibt: "Das mit den Gedichten und meinem Hang zur Poesie begann so etwa im Alter von 15 Jahren. In der Schule kreisten meine Gedanken gelegentlich um Lyrik. Es entstanden Gesänge, die bestimmten Ecken unseres riesigen Mutterlandes gewidmet waren."

"Es gibt auch andere Arbeiten"

Lawrow bezog sich auf den einst sehr populären Schriftsteller Andrei Andrejewitsch Wosnessenski (1933 - 2010), der mal gesagt habe, dass Gedichte nicht geschrieben würden, sondern "passierten wie Emotionen oder ein Sonnenuntergang". Die Seele sei nun mal ein "unkontrollierbarer Wegbegleiter". Allerdings gibt es von Wosnessenski, der stilistisch in der Tradition des russischen Futurismus steht, mit Literaturnobelpreisträger Boris Pasternak befreundet war und gern den technischen Fortschritt kritisierte, auch die vielsagende Zeile: "Ich habe die Lyrik ermordet. Getötet, ohne jemals zu gebären."

Seit er Minister sei, also seit März 2004, beschränke er sich in seinem lyrischen Schaffen allerdings nur noch auf "Oden" für Geburtstagsfeiern und "lustige Lieder", so Lawrow: "Obwohl, es gibt auch ein paar andere Arbeiten."

"Feuer knisterte in der Taiga"

Für seine literarischen Ambitionen wurde Lawrow im Netz und in den Medien immer wieder herbe kritisiert. Vor drei Jahren machte ein eher impressionistisches Werk von ihm Schlagzeilen, das er im Auftrag der Zeitschrift "Russischer Pionier" zum Thema Rauch verfasste: "Der Stamm einer Kiefer qualmte, der Lauf eines Gewehrs rauchte. Feuer knisterte in der Taiga, Smog hüllte sie ein. Und mittendrin, in einem Jagdunterstand, hustete ein unscheinbarer Bauer im Traum."

Der Chefredakteur des "Russischen Pioniers", Andrei Kolesnikow, würdigte den Zwölfzeiler damals mit den Worten: "Das können Sie auf die Bühne bringen!" Leser sollten sich nicht vom "Feuer" im Text ablenken lassen, das habe mit dem eigentlichen Thema des Gedichts "gar nichts zu tun".

"Lyrik auf den Hund gekommen"

Für solche "Ergüsse" musste sich der Minister hämische Kommentare gefallen lassen wie: "Und früher hieß es, die russische Lyrik sei auf den Hund gekommen!" oder auch: "So geht unser Vaterland in Rauch auf." Andere ätzten: "Na bitte, spielt nicht mit Streichhölzern!"

Andere Fans dichteten Lawrow einfach nach: "Und alles war verqualmt, nichts war zu sehen, die UN-Toilette war in grauen Smog gehüllt. An der Wand in der Ecke, die Augen geschlossen, nippte ein bebrillter Bauer niedergeschlagen an einem Joint."

Lawrow 1980: "Ganzes Land versteckte sich vor Angst"

1994 hatte Lawrow eine Eloge auf seinen damaligen Freund und Kollegen, den stellvertretenden Außenminister Witali Tschurkin, publiziert, später Arbeiten über Emigration und Auslandsrussen veröffentlicht. 2017 hatte er einen düsteren lyrischen Jahresrückblick in Umlauf gebracht, den er bereits Ende 1980 schrieb, als die Sowjetunion in den letzten Zügen lag und der Afghanistan-Krieg sich endlos in die Länge zog: "Das ganze Land versteckte sich vor Angst, in der Erwartung, dass es wieder keine Siege geben wird, sondern Zusammenbruch und Fiasko, nicht Fortschritt, sondern Rückschritt."

Alle hätten nacheinander "aufgegeben", so Lawrow: Die Präsidenten, Premierminister und Hausmeister. Mit "Repressalien" sei das Land schnell bei der Hand gewesen: "Keine Ränge oder Titel blieben verschont - Alle sind gleich, wenn die Füße zuerst rausgetragen werden. Sie sagten, dass das Jahr des Affen [1980] als finster in die Annalen eingehen wird." Als der Text 2017 gedruckt wurde, hatte Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa ihn eine "Bombe" genannt.

"Träumen ist nicht schädlich"

Lawrow äußerte sich gegenüber den Moskauer Gymnasiasten übrigens auch über romantische Anwandlungen: "Wie die Volksweisheit sagt, ist Träumen nicht schädlich. Sie müssen nur Ihr Interesse daran im Auge behalten, wenn Sie sie realisieren möchten, und sich diesem Ziel nähern."

Auf die Frage, ob er gern mal eine Frage beantworten würde, die ihm "noch nie gestellt" worden sei, antwortete der Außenminister recht undiplomatisch: "Wenn ich den Wunsch habe, eine Frage zu beantworten, richte ich es so ein, dass ich danach gefragt werde. Glauben Sie mir, das ist nicht schwer. Wir müssen mit Journalisten befreundet sein."