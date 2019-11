Gewaltig auf die Hörner genommen: "Samson und Dalila" in Berlin

Jetzt wird´s wohl nicht mehr lange dauern, bis die Berliner Staatsoper in ihrem Shop Sandalen verhökert, die "Zehn Gebote" anpreist und zu jeder vollen Stunde Fruchtbarkeitstänze anbietet. Die Kulisse dafür steht jedenfalls schon, was fehlt, ist eigentlich nur die Bimmelbahn, wie bei jeder anständigen Studiotour: Der argentinische Regisseur Damián Szifron und sein Ausstatter Étienne Pluss zeigten das Bibeldrama "Samson und Dalila" von Camille Saint-Saëns ganz im Stil von Hollywoods Monumentalepen, bei denen ja regelmäßig Unmengen von Styropor die Sicht auf das Drehbuch verstellten.

Busenfreie Tempelhuren, Wachen mit Muckis

Auch in diesem Fall türmten sich auf der Bühne künstliche Felsengebirge und Tempelsäulen, am Himmel dräuten gewitterschwangere Wolken, in denen die Blitze zuckten. Gut, Charlton Heston war nicht wiederauferstanden, hatte aber so ziemlich alle härenen Gewänder geschickt, in denen er jemals vor der Kamera stand. Keine Ahnung, was die auf Kreta ansässigen alten Minoer verbrochen haben, aber ihre Kultur musste wieder mal herhalten für jede Menge Sado-Maso-Szenen und heidnischen Schabernack aller Art: So fehlte nicht der obligatorische Tanz der busenfreien Tempelhuren um ein riesiges Stierhorn, nicht die Szene im Folterkeller mit einer gut bestückten Wachmannschaft, die ihre Muckis vorführte und nicht die Einlage für drei Stuntmen, die sich von einem Turm in den Tod stürzten.