Getrübte Wiedersehensfreude: Die Frankfurter Buchmesse beginnt

Die Buchbranche habe einen der größten Stresstests ihrer Geschichte "souverän bestanden" – so formulierte es die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, mit Blick auf die letzte Messe. Und schränkte dann doch ein: Schmerzlich gefehlt hätten die Begegnungen, die die Branche ausmachten.

"Wiedersehensfreude satt"?

"Vor beinahe 200 Jahren schrieb Wilhelm von Humboldt in einem Brief an seine Jugendfreundin Charlotte Diede: 'Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.' Es ging den beiden um das Wiedersehen von Personen, die man zu lange nicht gesehen hatte, die Angst, dass das Verhältnis zueinander unter dieser Zeit der Trennung gelitten haben könnte, und um das belebende Gefühl der Wiedersehensfreude, also um das, was wir heute re:connect nennen. Denn genau das wird diese Buchmesse bieten: Wiedersehensfreude satt."

Wegen rechter Verlage: Autorin verlässt Buchmesse

Die Wiedersehensfreude könnte allerdings getrübt werden durch den pünktlich zum Auftakt erneut entflammten Streit darüber, wie man mit dem hohen Gut der Meinungsfreiheit umgeht. Die Aktivistin Jasmina Kuhnke, die auf Twitter und Instagram unter dem Namen "Quattromilf" firmiert und dort eine gehörige Menge an Followern hat, hatte ursprünglich ihr literarisches Debüt "Schwarzes Herz" auf der Messe vorstellen wollen. Weil aber auch dieses Jahr einige rechte Verlage in Frankfurt ausstellen, verkündete die Autorin, nicht kommen zu können. Sie empfände es als "untragbar, Nazis Raum zu bieten".

Abgesehen von der Ironie der Geschichte, dass Kuhnke mit dem Nazi-Begriff "untragbar", dem im "Wörterbuch des Unmenschen" von Storz/Sternberger/Süskind ein ganzes Kapitel gewidmet ist, 2021 gegen Nazis protestiert, wirft diese mit dem üblichen Empörungsfuror verbundene Debatte einmal mehr die Frage auf, ob die Messe Aussteller ausschließen darf. Raul Krauthausen, auch er ein Aktivist, der sich sehr für Menschen mit Behinderung einsetzt, solidarisierte sich gestern zusammen mit anderen mit Jasmina Kuhnke.

Solidarisierung mit den Opfern rechter Stimmungsmache

Die Präsenz von rechten Verlagen in Frankfurt sei gewissermaßen der Elefant im Raum, so Krauthausen. Und weiter warnte er, das führe dazu, dass sich manche Menschen nicht mehr auf die Messe trauten. Sein Plädoyer: "Wir finden es wichtig, dass wenn man diese Diskursräume aufmacht und Menschen eine Bühne gibt, die andere Menschen nicht wollen, dann muss man dafür auch Verantwortung übernehmen, und sich nicht mehr einfach auf die Meinungsfreiheit zurückziehen sollte. Das ist etwas, was jahrelang gemacht wird, und letztlich auch zu viel Toleranz den Intoleranten gegenüber ist. Und wir wollten uns solidarisch erklären mit den Menschen, die Angst haben, und sagen: 'Wir sehen das, wir solidarisieren uns mit euch!'"

Direktor der Buchmesse verteidigt sich

Jürgen Boos, der Direktor der Buchmesse, erwiderte daraufhin hin: "Wir müssen leider auch Meinungen oder die Präsenz von Menschen aushalten, die ich nicht unbedingt gern hier hätte, aber die Buchmesse steht für diesen möglichst offenen Diskurs, und alles, was hier von den deutschen Gesetzen gedeckt ist, diese Inhalte werden Sie auch auf dieser Buchmesse finden. Dieses Thema wird nie weggehen. Wir werden immer das ganze Spektrum hier haben, solange die Menschen sich hier zeigen wollen, es muss uns nicht gefallen, aber es muss möglich sein, weil Meinungsfreiheit, freedom to publish für uns das höchste Gut ist."

So sieht sich die in diesem Jahr viel kleinere Messe mit einer alten, nun wieder neu aufgeflammten Diskussion konfrontiert. Wenigstens das bürgt für Kontinuität – wenn sonst schon pandemiebedingt heuer alles anders und im Umbruch ist.