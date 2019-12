"Get Well Soon" - Kunst über Gesundheit und Genesung in Nürnberg

Mit der Ausstellung "Get Well Soon" soll gesellschaftliche Relevanz – die Frage der Gesundheit des Menschen – mit künstlerischem Schaffen verbunden werden, so Ellen Wagner, Kuratorin der Ausstellung. Die Idee dazu hat der Künstler Benjamin Zuber mitentwickelt. Er verarbeitet in seiner Rauminstallation seine eigene schwere Verletzung und den damit verbundenen langen Weg der Genesung. Vor einem Jahr fiel der Künstler von einer Leiter, brach sich beide Fersen und verbrachte daraufhin mehrere Wochen im Rollstuhl.

"Während seines Reha-Aufenthalts war er sehr stark inspiriert von dem ästhetischen Potenzial der Umgebung der Genesung." Ellen Wagner, Kuratorin

Körper und Geist - Natur und Technik

Viele unterschiedliche Einzelwerke finden sich so in Zubers Rauminstallation. Auf weißen Fliesen liegt ein kaputter Rollstuhl, dazwischen zwei Fernseher mit Filmaufnahmen einer Rollstuhlfahrt. Daneben hängen in weiße Rahmen gespannte, übergroße Patientenkittel. Ein zentrales Motiv der Ausstellung ist auch die Verbindung von Körper und Geist sowie von Natur und Technik. So behandelt das Werk der Künstlerin Linda Weiß das Thema „Energie“.

Thema "Energie"

Sowohl die elektrische als auch die spirituelle und physische Energie des Menschen. An ihrer Installation können Besucher aktiv teilhaben und ihre Smartphones aufladen. Das zeige einerseits, dass Menschen heutzutage ständig erreichbar sein müssen, könne aber auch eine Einladung zur „Technik-Detox“ sein, meint Wagner. Der Fluss der Energie wird auch durch die Beleuchtung des Raumes anschaulich gemacht: Es ist mal dunkel, mal hell. Solarbetriebene bunte Lampen leuchten, bis ihr Akku leer ist, dann werden sie wieder mit UV-Licht bestrahlt und leuchten wieder.

Kunst und Krankheit

Wie die Kunst verfüge auch die Krankheit über eine Transformierbarkeit, das heißt sie verändere sich ständig, so Ellen Wagner weiter. Bei der Genesung handle es sich um einen unabschließbaren Prozess und so soll die Ausstellung keine definitorische Leistung erbringen, sondern eben diesen Weg künstlerisch beleuchten. Die Ausstellung ist bis zum 16. Februar 2020 im Kunsthaus im KunstKulturQuartier in Nürnberg zu sehen.