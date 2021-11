"Get Back": Ein Einblick in das Innenleben der Beatles

Vor gut 21 Jahren lösten sich die Beatles auf – die vielleicht bekannteste Pop-Gruppe der Welt. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr waren zu dieser Zeit noch nicht mal 30 Jahre alt, aber hatten doch schon genug von ihrer so erfolgreichen und eingängigen Musik und sie hatten auch genug voneinander. Das letzte Beatles-Album "Let It Be" erschien zusammen mit einer Film-Dokumentation im Jahr der Auflösung, 1970. Entstanden waren die letzten neuen Songs im Januar 1969 in Aufnahmesessions, die heute vor allem durch den Ruf ihrer schlechten Stimmung bekannt sind. Jetzt zeigt eine neue Doku-Serie von Regisseur Peter Jackson die Wahrheit hinter diesen Aufnahmen. Aus 60 Stunden Video- und 150 Stunden Audio-Material sind rund acht Stunden Beatles "Behind the Scences" entstanden.

Am siebten Tag verließ George Harrison die Beatles entnervt mit den Worten: "Sucht Ersatz!" Er ergänzte noch: "Ich seh euch bei den Clubs", aber da lief die Kamera schon nicht mehr. Die Szene ist ein Fanal für die gut ein Jahr spätere Auflösung der Band. Und sie ist jetzt – wie viele andere – erstmals für eine breite Öffentlichkeit zu sehen.

Die neue Serie "Get Back" von Peter Jackson gibt einen ausführlichen Einblick in die letzten Tage der Beatles, ist eine "Dokumentation über eine Dokumentation", wie der Regisseur und Produzent selbst sagt. Und sie endet natürlich nicht mit Harrisons spontanem Ausstieg (nach nicht mal einem Drittel der Serie): Der Gitarrist kehrte ein paar Tage später ins Studio zurück, und die Aufnahmen zum letzten Album "Let It Be" wurden abgeschlossen, die endgültige Trennung ließ sich aber nicht mehr verhindern.

Doku erzählt eine differenzierte Geschichte

Trotzdem, es war nicht alles schlecht bei diesem letzten großen Zusammentreffen im Januar 1969. Das zeigt die Dokumentation, die eine differenzierterer Geschichte erzählt, als die geläufige Legende vom Ende einer zerstrittenen Band. Es wird gejammt. Es wird komponiert. Viel geraucht und geblödelt: Paul McCartneys Adoptivtochter Heather singt zusammen mit Lennon und Yoko; Schauspieler Peter Sellers guckt im Studio vorbei oder die Band zitiert selbst süffisant die medialen Zeitungs-Schlagzeilen ihres Untergangs: So sehen keine zerstrittenen Menschen aus, die es nicht mehr miteinander aushalten, sondern eher vier Musiker und Freunde, die zusammen zehn viel zu intensive und erfolgreiche Jahre im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit durchlebt haben.

Wenn John mal wieder zu spät zur Probe kommt, Ringo seine Kollegen darüber informiert, dass er gerade gefurzt hat, oder Paul mit Augenringen zur Disziplin mahnt, dann zeigt das vor allem die alltägliche Seite des Ruhms, den Durchschnitts-Menschen im Pop-Star, die Schüler- in der Jahrhundertband. Und es zeigt, wie empfindlich so ein Bandgefüge mit vier Ausnahmekönnern ist. Jeder hat sein Ego, seine Ideen, seine Vorstellung vom Beatles-Sound. Man stelle sich vor, vier Bildende Künstler würden zusammen an einem Gemälde malen.

Heimlich mitgeschnittenes Gespräch

So spricht Harrison auch schon ganz offen über ein mögliches Soloprojekt. McCartney – aufgepasst, Beatles-Fans! – erklärt, wie Yoko Ono seine Beziehung zu Lennon gestört hat. Die beiden Frontmänner sprechen sich aus, heimlich mitgeschnitten mit einem Mikrofon in einer Blumenvase.