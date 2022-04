Gesundheit aus der Natur: Hildegard von Bingen neu entdeckt

Mit allen Sinnen die Natur wahrnehmen. Das geht besonders gut bei einer Wanderung. Der Duft der Wiesen, das Vogelgezwitscher und das Rauschen des Windes - auch die Farben der Blumen sowie das Grün der Bäume geben Kraft. Gerade während der Pandemie haben wieder mehr Menschen die Natur vor der eigenen Haustür entdeckt. Ingrid Faninger aus Oberaudorf im Inntal kennt sich mit der Kraft der Natur aus. Sie ist Heilpraktikerin und macht Kräuterwanderungen für Gäste am Auerbach.

Hildegard von Bingen: Grünkraft als Grundenergie allen Lebens

Was die Universalgelehrte Hildegard von Bingen vor 800 Jahren beschrieben hat, veranschaulicht Ingrid Faninger auf ihren Touren: "Hildegard spricht von der Grünkraft, die als Grundenergie in Pflanzen, Tieren und Mineralien vorhanden ist. Im asiatischen Raum würde man das Qui nehmen. Hildegard sagt, ohne die ist keine Heilung möglich und darum ist es wichtig, raus in den Wald und auf Wiesen zu gehen, wo diese positive Energie ist."

Der Mensch ist Teil der Natur. Natur bedeutet Leben. Und Grünkraft ist die alles innewohnende Kraft der Schöpfung, die in allen Pflanzen, Tieren und Geschöpfen auf der Erde vorhanden ist – so die Kräuterexpertin, Naturwissenschaftlerin, Dichterin, Mystikerin, Musikerin, Benediktinerin und Äbtissin Hildegard von Bingen. Auf ihren Predigtreisen ist sie bis zu 30 Kilometer am Tag zu Fuß gegangen. Ihr Antrieb: Die Begeisterung für den Menschen und die Natur.

"Wir sind ja ein Teil der Natur, und wenn wir uns davon entfernen, werden wir krank." Ingrid Faninger

Gesundheit aus der Natur: Bärlauch, Wildkräuter, Brennnesseln, Löwenzahn

Die Grünkraft, von der Hildegard von Bingen spricht, gibt nicht nur Kraft, sondern kann auch Heilung bringen. Für Körper, Seele und Geist. Arnika sei gut gegen stumpfe Verletzungen. Der gelbe Enzian gegen Magenschmerzen, so die mittelalterliche Kräuterexpertin.

Die beiden Pflanzen blühen gerade nicht im Inntal am Auerbach, wo Ingrid Faninger mit ihren Gästen unterwegs ist, aber dafür Bärlauch, essbare Wildkräuter, Brennnesseln, Löwenzahn. "Der Tisch ist reich gedeckt, und wir sollten uns daran bedienen", sagt Faninger.

Positive Auswirkungen auf das Immunsystem

Sie ermutigt die Mitwandernden dazu, mit wachen Sinnen am Auerbach entlang zu gehen. "Ich merke, dass sich die Leute wieder öffnen. Man muss sich nur auf die Natur einlassen, dann merkt man die Spiritualität." Hier geht es nicht um sportlichen Ehrgeiz, nicht um eine Wegstrecke, die man zurücklegen muss, sondern es geht darum, ganz eins zu werden mit sich und der Natur.

Fühlen, riechen, hören, sehen, schmecken: Schon ein paar Stunden in der Natur haben positive Auswirkungen auf den Körper und stärken das Immunsystem. Das ist wissenschaftlich belegt. Die Teilnehmer der Wanderung sind begeistert: "Wenn jemand das sieht, dieses Grün und wenn dann der Schnee weg ist, das tut doch dem Leib und der Seele gut!"

