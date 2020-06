Gestohlenes Banksy-Kunstwerk auf Bataclan-Tür wieder aufgetaucht

Ermittler fanden die im Jahr 2019 gestohlenen Tür des Bataclan mit dem Banksy-Kunstwerk darauf, am Mittwoch bei einer Hausdurchsuchung in den Abruzzen – "gut versteckt" auf einem Dachboden, teilten Staatsanwälte in L'Aquila mit. Das Banksy-Kunstwerk zeigt eine trauernde Person auf einem schwarzen Hintergrund, es wurde auf eine der Ausgangstüren der Pariser Konzerthalle Bataclan aufgemalt. Banksy wollte mit seinem Werk den Opfern des Terroranschlags im Bataclan 2015 gedenken.

Finanzielle Motivation für Banksy-Diebstahl

Festgenommen wurde nach der Entdeckung des Kunstwerks vorerst niemand. Staatsanwalt Michele Renzo sagte, für den Diebstahl gebe es nach Einschätzung der Behörden eine finanzielle Motivation und keine ideologische. Wie das Werk nach Italien gekommen ist und welche Rolle dabei etwaige italienische Staatsbürger gespielt hätten, werde noch ermittelt.

In dem durchsuchten Haus in Tortoreto nahe der Adria lebten laut Polizei chinesische Staatsbürger. Sie hätten vermutlich aber nicht gewusst, dass das Kunstwerk auf ihrem Dachboden war, so die Staatsanwälte. Jemand anderes habe Zugang gehabt.

130 Menschen bei Anschlägen getötet

Am 13. November 2015 wurden 90 Menschen im Bataclan getötet, als islamistische Extremisten den Club stürmten. Die Konzerthalle war eine von mehreren Zielen in der Nacht, insgesamt wurden 130 Menschen in Paris getötet.