Eingeständnis per Video: Alt-Erzbischof Zollitsch gibt Fehler zu

Es wirkt fast wie ein Geständnis: Per Videobotschaft hat der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und frühere Freiburger Erzbischof, Robert Zollitsch, "gravierende Fehler" im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen eingestanden. Er habe es versäumt, Missbrauchsfälle offenzulegen. Stattdessen habe er versucht, Missbrauchsvorwürfe "intern" zu klären.

Fehler in "Verhalten und Handeln, Dokumentieren und Entscheiden"

"Ich habe mit meinem damaligen Verhalten und Handeln, Dokumentieren und Entscheiden gravierende Fehler gemacht und die Gefahren – auch von erneutem Missbrauch – verkannt", so Zollitsch in dem fast zehnminütigen Video, das auf seiner Website veröffentlicht wurde. Er übernehme die moralische und persönliche Verantwortung.

Zollitsch gesteht: Institutionenschutz war wichtiger als Opferschutz

Der 84-Jährige bezog sich mit seiner Entschuldigung sowohl auf seine Zeit als Personalreferent im Ordinariat als auch auf seine Jahre als Erzbischof von Freiburg. Er habe sich dabei viel zu lange von der Sorge um das "Wohl der katholischen Kirche" und viel zu wenig von der "Anteilnahme am Leid der Betroffenen und die Fürsorge für die Opfer" leiten lassen.

Zollitsch bat die Opfer sexuellen Missbrauchs um Verzeihung, er bereue sein Verhalten von ganzem Herzen, räumte aber zugleich ein, er könne nicht erwarten, dass diese seine Entschuldigung auch annähmen. Er beschreibt ein "System, das im Umgang mit sexualisierter Gewalt von einer gewachsenen und einvernehmlich getragenen Kultur des Schweigens und der Verschwiegenheit nach außen, des Korpsgeistes und des Selbstschutzes" geprägt gewesen sei.

Studie zum Umgang mit Missbrauch im Erzbistum Freiburg in Arbeit

Aktuell ist eine Studie in Arbeit, die den Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Freiburg untersucht. Die Untersuchung wird von der unabhängigen AG Aktenanalyse erstellt. Vier externe Fachleute aus Justiz und Kriminalpolizei befassen sich dabei auch mit dem Zeitraum, in dem Zollitsch in der Bistumsleitung in verschiedenen Funktionen in verantwortlicher Position war. Das Erzbistum begrüßte die Videobotschaft von Robert Zollitsch. Es sei gut, dass dieser sich mit seiner Verantwortung auseinandersetze, so Generalvikar Christoph Neubrand.

Zuletzt war die ursprünglich für Oktober angekündigte Veröffentlichung der Freiburger Missbrauchsstudie auf April verschoben worden. Seit 2010 waren Vorwürfe gegen Zollitsch wegen angeblichen Fehlverhaltens im Umgang mit Missbrauchsfällen laut geworden. So deutlich wie in dem nun veröffentlichten Video hatte dieser sein Fehlverhalten bislang allerdings nie eingestanden.

