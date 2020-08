Darum müssen die Kulturschaffenden in Beirut bleiben

Vor einer Woche sind in einer Lagerhalle im Hafen von Beirut knapp 3.000 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft gegangen. Die gefährliche Substanz lagerte offenbar ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen. Über 150 Menschen kamen ums Leben. Rund 6000 wurden verletzt. Auf die Druckwelle der Detonation folgte eine Schockwelle des Entsetzens und auf die wiederum eine Welle der Wut und Empörung, die schlussendlich die Regierung überrollt hat. Sie verkündete nun ihren Rücktritt. Gibt das neue Hoffnung? Darüber spricht Christoph Leibold mit der Galeristin Andrée Sfeir-Semler. Sie stammt aus dem Libanon und betreibt seit dreieinhalb Jahrzehnten eine Galerie in Hamburg und eine weitere in Beirut.

Christoph Leibold: Sie haben beim Vorgespräch erzählt, dass die Regierung, die von der Iran-treuen Hisbollah unterstützt wird, ihrer Meinung nach zutiefst korrupt war. Mit der Meinung stehen Sie sicher nicht alleine da. Das Volk, erklärte der Ex-Ministerpräsident gestern, habe den Wunsch nach echtem Wandel. Haben Sie nach dem Rücktritt der Regierung Hoffnung, dass dieser Wandel nun tatsächlich kommt? Ist der Rücktritt nun etwas, das Ihnen Hoffnung macht auf Besserung der Zustände im Land?

Andrée Sfeir-Semler: Nun, diese Regierung ist eine Marionettenregierung: Ob die da ist oder nicht da ist, die Strukturen bleiben die gleichen. Die Clans sind noch da, die regierenden Kräfte haben sich überhaupt nicht geändert. Diese Regierung konnte nicht einmal arbeiten, die sind ja nur sechs Monate im Amt gewesen, oder? Nein, es ändert sich gar nichts.

Egal, wer an der Macht sitzt, es bleibt, wie es ist?

Es müssen Neuwahlen her. Die jungen Leute, die jetzt protestieren, auf der Straße sind, sind keine Politiker. Sie versuchen, sich gegenwärtig zu formieren. Und man redet von Neuwahlen. Wenn Neuwahlen passieren, muss man die Hoffnung haben, dass diese neuen Menschen überhaupt ein Bein an Deck kriegen. Zurzeit habe ich da leider Gottes keine Hoffnung.

Blicken wir noch mal kurz zurück auf die vergangene Woche. Ihre Galerie hat auch eine Dependance in Beirut. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort im Libanon sind zum Glück unversehrt geblieben. Aber die Räume dort haben durch die Druckwelle Schaden genommen. Jetzt, eine Woche nach der Katastrophe, beginnen Sie, den Schock zu verarbeiten. Oder im Gegenteil, wird Ihnen das ganze verheerende Ausmaß überhaupt erst nach und nach vollumfänglich bewusst?

Die Galerie in Beirut ist vollständig demoliert. Wir haben keine Wände, keine Fenster mehr, aber es ist ein Wunder, dass keinem meiner Mitarbeiter etwas passiert ist. Eine von ihnen war gerade weggegangen, sie war dann die erste, die mich angerufen hat, acht Minuten nach 18 Uhr letzten Dienstag, um mir zu sagen: 'Eine Bombe ist gerade auf dem Hafen gefallen, scheinbar. Ich weiß nicht, was es ist. Ich wage nicht einmal, mich zurückzudrehen'. Die andere war zur Toilette gegangen: Alles ist runtergefallen, nur die Toilette blieb stehen. Ich hatte ein Wahnsinnsglück, dass die Menschen unversehrt blieben und ein Wahnsinnsglück, dass wir die Ausstellung abgebaut hatten und bereits nach Deutschland geschickt hatten. Und dass wir die neue Ausstellung wegen Corona noch nicht aufgebaut hatten.

Das heißt zunächst war Erleichterung. Aber langsam macht man sich weitere Gedanken?

Am ersten Tag war ich sehr erleichtert. Die ganze Nacht vom Dienstag aber hat man sich gefragt, was noch da ist, davon über ist? Desto mehr Menschen man dort spricht, desto mehr Bilder sieht man und desto mehr wird einem bewusst, was für ein wahnsinniger Schaden entstanden ist. Aber den größte Schaden, den sehen Sie leider nicht. Der größte Schaden ist das Volk, das Volk, das nicht mehr kann. Es wird jetzt eine große Welle der Auswanderung kommen. Ich glaube, die Schlange vor den Botschaften ist ellenlang. Die Menschen können nicht mehr. Die Menschen sind in Geiselhaft dieser korrupten regierenden Menschen oder Kriminellen. Wenn man liest und hört, dass sie alle davon wussten und nichts getan haben, dann ist man so wütend, so traurig, es gibt keine Worte dafür.

Sie haben gesagt, es wird so eine Art Exodus von Menschen geben, wahrscheinlich auch von Kulturschaffenden. Sie werden auf alle Fälle, haben Sie gesagt, mit Ihrer Galerie Dependance in Beirut bleiben. Wie sieht Ihre Arbeit dort aus? Und seien Sie mal ruhig unbescheiden: Wieso ist diese unverzichtbar?

Niemand ist unverzichtbar. Auf Französisch sagt man, die Friedhöfe sind voller verzichtbarer Menschen. Aber die Arbeit, die wir geleistet haben seit 2005, ist eine kulturelle Arbeit. Es ist keine Kunsthandlung, es ist der erste White Cube im arabischen Raum, wie man sagt. Der Raum war 1400 Quadratmeter groß, und wir machten Ausstellungen, die wirklich museale Qualitäten haben. Deswegen folgen uns auch so viele Museen und Leute und so viele internationale, wichtige Kuratoren.

Und was bedeutet das für die Menschen dort vor Ort?

Die Galerie ist ein Raum, wo sich die Intellektuellen, die Bourgeoisie treffen und über Dinge diskutieren, sich austauschen können. Das ist ein Ziel dieser Arbeit, eine Plattform zu sein. Wir sehen ja, wir haben 18 Religionen im Libanon. Es geht alles immer über religiöse Gruppierungen. Dieser Raum aber ist ein laizistischer Raum, wo man sich austauschen kann über intellektuelle und politische Gedanken. Ich habe ganz tolle Künstler versammelt, einige wollen jetzt weg. Einige sind bereits weg, und wir sind in ständiger Telefonkonferenz seit letzten Mittwoch. Wir werden noch einen Spendenaufruf für diese kulturschaffenden Menschen machen, damit sie vor Ort bleiben. Jetzt haben sie kein Dach mehr über dem Kopf. Das Klavier ist kaputt. Die Bilder, die gemalt wurden, sind kaputt. Man muss erst einmal dafür sorgen, dass sie überleben können, und hoffen, dass einige von ihnen dort bleiben, weil sie das Land braucht.