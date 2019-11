Geschwister-Scholl-Preis für inhaftierten Ahmet Altan

Wird das Gefängnis vom Vater zum Sohn vererbt, hat ein französischer Journalist in einem Artikel über die türkischen Altan-Brüder mal gefragt? Denn schon der Vater der beiden saß zweieinhalb Jahre im Gefängnis, erzählt Mehmet Altan:

"Auch mein Vater hat zweiundeinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Auch mein Vater hatte schon Prozesse am Hals, und zwar rund 300! Bei ihm war‘s, weil er Linker war, weil er Sozialist war. Hierzulande hört der Druck auf Denker, auf Schriftsteller und Zeichner nie auf." Mehmet Altan, Ahmet Altans Bruder

Eine einzige Woche in Freiheit

Das ist fast 50 Jahre her. Jetzt geht es den Söhnen genauso. Mehmet Altan ist der Jüngere von beiden. Er war zwei Jahre wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis. Ein Gericht sprach ihn schließlich frei. Ahmet wurde dagegen zu zehneinhalb Jahren verurteilt. Er sitzt inzwischen seit mehr als drei Jahren. Figen Calikusu ist die Anwältin der beiden. Sie erzählt, wie Ahmet Altan die Zeit bis jetzt durchgestanden hat:

"Die Literatur war seine Nahrung. Er hat drei Bücher aus seinen Verteidigungsreden geschrieben. Er war wie immer. Ich habe Ahmet Altan auch im Gefängnis nie niedergeschlagen erlebt." Figen Calikusu, Anwältin

Anfang Oktober war die Freude groß. Ahmet Altan kam unter Auflagen frei. Sein Bruder holte ihn zusammen mit Freunden am Gefängnis ab. Das sei gewesen, als würde man irgendwo in den Alpen stehen und frische Luft zum Leben einatmen, erzählt er. Die Freude hielt nicht lange. Nach nur einer Woche holte die Polizei Ahmet Altan wieder ab - er ist wieder im Gefängnis - wegen Fluchtgefahr, heißt es.

Das Schreiben ist ihr Leben

Die beiden Brüder sind eng verbunden, auch Mehmet Altan schreibt. Aber er ist vor allem Ökonomieprofessor, lehrte lange an einer Istanbuler Universität. Sein Bruder teilt selten seine Texte vorab mit ihm, erklärt er: "Ahmet hat eine Gruppe, der legt er immer die Manuskripte seiner Romane zum Lesen vor. Wenn ich wollte, könnte ich Bestandteil dieser Gruppe werden, aber er bevorzugt mehr einen Literatenkreis und weniger Leute wie mich."

Beide gehören zur Intellektuellenszene der Türkei. Ahmet Altan gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller des Landes. Mehmet schätzt an seinem großen Bruder, "dass für ihn das Schreiben das Heiligste ist. In einem Buch, das auch in Deutschland erschienen ist, beschreibt er, dass er fühlt, dass er am Leben ist, wenn er schreibt und wie ihn das beruhigt, wie er sich von allem Übel heilt. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Mensch sein Leben dem Schreiben opfert".

Vorwurf: Beteiligung am Putschversuch

Die beiden sind stark durch den Vater geprägt. Auch er war ein berühmter Journalist in der Türkei. Mehmet Altan erinnert sich noch gut, dass sie als Kinder oft durch das Klappern der Schreibmaschine wach wurden. Da tippte der Vater die Schlagzeilen für den nächsten Tag. In ihrem Elternhaus gab es mehrere tausend Bücher. Der Vater erzog sie zu kritischen Geistern, was Ahmet Altan zum Verhängnis wurde. Er schaffte sich dadurch Gegner in der Türkei. Immer wieder taucht die Behauptung auf, er sei Anhänger des türkischen Predigers Fetullah Gülen, den Präsident Erdogan für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht. Die Türkei-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung", Christiane Schlötzer, sagt dazu:

"Ich halte ihn nicht für einen religiösen Menschen, das sagt er ja auch, und er war eine Zeit lang Chefredakteur der Zeitung 'Taraf', der später Nähe zu Gülen unterstellt wurde, aber er ist dort 2012 schon ausgeschieden, also lange vor dem Putschversuch. Ich bin sicher, dass er mit dem Putschversuch nichts zu tun hatte." Christiane Schlötzer, Journalistin

Aber genau dafür wurde er verurteilt. Er soll in einer Fernsehsendung, direkt vor der Putschnacht unterschwellige Botschaften verbreitet haben: "Der Richter in dem Prozess gegen Ahmet Altan, in dem ersten Prozess, hat gesagt: Ach, hätten Sie doch weiter Romane geschrieben! So in dem Sinn, dann hätte ich Sie nicht verurteilen müssen."

Geschwister-Scholl-Preis: Ein Symbol für Mut, Freiheit und Widerstand

Altan hat viele historische Romane geschrieben, die in den letzten Jahren des Osmanischen Reichs spielen. Dabei geht es immer wieder auch um die Gier nach Macht. Manche lesen aus seinen Büchern Bezüge zur aktuellen Türkei heraus.

Christiane Schlötzer wird bei der Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises in München die Laudatio auf Ahmet Altan halten - ein Preis, über den sich auch sein Bruder Mehmet freut:

"Ich weiß, wie bedeutend dieser Preis in Deutschland ist, dieser Courage-Preis, und dass diese Geschwister zu Symbolen gegen Faschismus wurden und für Mut, Freiheit und Widerstand – ja, durch ein sehr tragisches Ereignis, was mich traurig macht. Mich freut aber, dass gerade dieser Preis jetzt an Ahmet geht." Mehmet Altan