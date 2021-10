Geschreddertes Banksy-Werk für 18,5 Millionen Pfund versteigert

Wer Banksy ist, weiß keiner so genau. Der Künstler bleibt anonym, seine Werke finden sich eigentlich im öffentlichen Raum. Banksy ist Street-Art-Künstler, nimmt in seinen Arbeiten zu gesellschaftlichen Themen wie Gewalt und Ungerechtigkeit Stellung. Dass solche Subversion nicht mehr subversiv ist, wenn der Kunstmarkt sie sich einverleibt, darauf wollte Banks wohl mit seiner Aktion im Oktober 2018 aufmerksam machen.

Ein Schredder und ein Hype

"Girl with Balloon" hieß das Werk, das damals unmittelbar nach dem Verkauf begann, sich durch einen in den Rahmen eingebauten Schredder selbst zu zerstören. Jedenfalls bis zur Hälfte: Vom Mädchen ist nur noch ein Teil des Kopfes zu sehen, der Ballon schwebt vor weißem Hintergrund. Der Rest des Werks schaut unten in feine Streifen geteilt aus dem Rahmen heraus. Eine Kritik am Kunstmarkt, wie es der laut Sotheby's 1974 geborene Street-Art-Künstler kurz nach der Aktion auf seinem Instagram-Account darstellte.

Eigentlich hätte das Bild sich ganz zerstören sollen: Banksy zeigte damals auf seiner Webseite auch ein Video, das vorführen sollte, wie der Mechanismus eigentlich gedacht war. So wurde das halb geschredderte Werk selbst zum Hype: Bei Ausstellungen wollten Zehntausende das Bild sehen, Sotheby's feierte es als "erstes Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstand" und als "das ultimative Banksy-Kunstwerk". Einen neuen Titel gab Banksy seinem Bild auch: "Love is in the Bin", heißt es nun offiziell, "Die Liebe ist im Eimer".

Bieterwettkampf mit Rekordergebnis

Bei einer neuen Versteigerung erzielte es nun eine fast 20-mal so hohe Summe. Für einen Gesamtpreis inklusive Gebühren von 18,5 Millionen Pfund (fast 22 Millionen Euro) sei das Werk versteigert worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit. Das sei der höchste Preis, der je für ein Banksy-Werk bei einer Auktion gezahlt worden sei. Geschätzt worden war es im Vorfeld auf 4 bis 6 Millionen Pfund. Nach einem zehnminütigen Bieterwettkampf zwischen neun Personen im Saal und weiteren online und am Telefon erlöste es rund dreimal so viel.

"Es muss nur Banksy draufstehen, und die Preise schießen in die Höhe", sagt ein Kenner des Kunstmarkts in London, der nicht namentlich genannt werden will. Mit seiner Anonymität trage Banksy zum Hype bei: Tauchen neue Werke auf, wie zuletzt Mitte August an der englischen Nordseeküste, ist die Berichterstattung enorm. Bisheriger Höhepunkt: Im März erlöste Banksys ein Quadratmeter großes Bild "Game Changer", das den Einsatz von Ärzten und Pflegekräften in der Pandemie würdigt, 16,8 Millionen Pfund für die Universitätsklinik im südenglischen Southampton und andere Organisationen des englischen Gesundheitsdienstes NHS.

Mit Material der dpa