Geschorener Kopf, Vollbart, Tattoos: Der Schneider des Papstes

Geschorener Kopf, Vollbart und tätowiert, so präsentiert sich Filippo Sorcinelli, wenn er zu seinen Kunden in den Vatikan kommt. Die Schweizer Gardisten beäugen ihn zunächst zwar skeptisch, aber sein Outfit behindere ihn in keinster Weise bei seiner Arbeit, versichert Filippo.

Filippo Sorcinelli: ein Ausnahmekünstler voller Gegensätze

Er ist in dem kleinen Ort Mondolfo in den Marken geboren und hat schon als Kind, wenn er seine Mutter zur Messe begleitete, ein Faible für Priestergewänder entwickelt. Das war der Startschuss für ein eigenes Studio.

Filippo Sorcinelli ist ein Ausnahmekünstler voller Gegensätze. Der kleine Ort Mondolfo hat sich dank ihm in ein Freilichtmuseum und ein Festival der Sinne verwandelt. Hier hat Filippo seinen Laden, von dem aus er international agiert.

Weltliche Kunst trifft Spiritualität

Das Gesamtkunstwerk ist mehr er selbst als ein einzelner Gegenstand: "Das hier ist die Welt von Filippo, hier gibt es lange, manchmal stundenlange Gespräche mit den Kunden, bis jemand sich für etwas entscheidet und ein Stück von mir mitnimmt", so der Künstler.

Filippos Kunst besteht aus vielen Stücken und nicht immer passen die auf den ersten Blick zusammen: weltliche Kunst trifft auf Spiritualität.

"Heute haben viele Angst zu sagen, dass sie Christen sind und glauben. Dabei kann man auch Christ sein mit Ohrring und Tattoo, so wie ich. Das ändert gar nichts. Man kann den Glauben tief in sich haben und äußerlich ganz anders erscheinen, nämlich als das Gegenteil." Filippo Sorcinelli

Messgewänder für Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus

Sein ganzer Stolz sind die kunstvollen Messgewänder, die er in Handarbeit in der Schneiderei seiner Tante herstellt. Das erste Messgewand machte er für einen Freund zur Priesterweihe. Schnell sprach sich herum, welche Schätze in dem kleinen Atelier entstehen. "Eines Tages erhielt ich einen Anruf vom liturgischen Büro des Papstes und die wollten ein Treffen, um ein Messgewand für Benedikt XVI. zu bestellen", erzählt Sorcinelli.

Auch das Gewand für Franziskus, das dieser bei seiner ersten Messe als Papst getragen hat, stammt von Filippo Sorcinelli. "Das war eine sehr interessante Arbeit und wir mussten das sehr schnell machen, wir waren darauf nicht vorbereitet, dass er den selben Stil will wie sein Vorgänger, dass es hier ein Kontinuum gibt", erzählt er.