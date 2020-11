Geschichte der RAF: "Landshut" bleibt doch in Friedrichshafen

Mit der "Landshut" ist ein düsterer Teil deutscher Geschichte verbunden: Am 13. Oktober 1977 wurde das Flugzeug von vier palästinensischen Terroristen entführt. Nach einem tagelangen Irrflug mit Zwischenlandungen in Dubai und Aden wurden die Passagiere auf dem Flughafen von Mogadischu in Somalia von einer GSG 9-Spezialeinheit befreit und drei der vier Entführer erschossen. Sie wollten damals mit ihrer Gewalttat dazu beitragen, dass führende RAF-Terroristen aus der Haft entlassen werden. Am Tag der Geiselbefreiung, dem 18. Oktober 1977, wurden Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin und Andreas Baader tot in ihren Zellen in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim aufgefunden. Die Ereignisse gelten als beklemmender Höhepunkt des "Deutschen Herbstes", einer "bleiernen Zeit", so ein Filmtitel von 1981.

Nicht mehr als fünf Euro Eintritt

Insofern ist die "Landshut", eine Boeing 737-200, weniger als Technik-Relikt bedeutsam denn als historisches Objekt. Jetzt steht offenbar fest, dass die Hülle der Maschine in Friedrichshafen am Bodensee eine neue Heimat findet, weil der Bund die Restaurierung und ein dazugehöriges Museum finanzieren will. Nach Angaben von Martin Gerster (SPD) hat der Haushaltsausschuss in der Nacht zum Freitag ein "Ausstellungskonzept" beraten und dafür 15 Millionen Euro bewilligt.

2,5 Millionen Euro sollen für die weitere Instandsetzung des Wracks ausgegeben werden, ein Hangar soll rund vier Millionen Euro kosten, ein pädagogisches Konzept eine Million. "Damit schaffen wir eine würdige Heimat für diesen Zeitzeugen deutscher Innenpolitik", so Gerster. Das übrige Geld, rund 7,5 Millionen Euro, soll als Betriebskosten-Zuschuss für die nächsten Jahre verwendet werden, Bedingung ist ein maximaler Eintrittspreis von fünf Euro. Die Mittel sollen von der Bundeszentrale für politische Bildung verwaltet werden.