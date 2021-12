"Geschenkt!" – Sonderausstellung für scheidende Museumsleiterin

Kleine Raritäten und große Namen

Das Historische Museum in der Alten Hofhaltung zeigt in vielen einzelnen Vitrinen auch kleine und große Erinnerungen an Bamberger Unternehmen, an Vereine und Verbindungen. So zum Beispiel Strümpfe und Fertigungsteile der Firma Erba, die vielen Menschen in Bamberg-Gaustadt Arbeit, Unterkunft und sogar Schulbildung gab. 130 Jahre existierte die Baumwoll-Spinnerei und Weberei Erba. Zu ihrer Hochzeit arbeiteten die Beschäftigten an 750 Webstühlen. 1994 wurde sie geschlossen. Heute ist das Erba-Gelände ein kleiner Stadtteil im Stadtteil Gaustadt geworden.

In der Ausstellung werden aber auch Erinnerungen an kleine Firmen und Geschäfte gezeigt, wie die Kleiderbügel alter jüdischer Modegeschäfte oder Etiketten der Firma Greiff. Auch das Vereinsleben hat seinen Platz bekommen mit Wimpeln, schön verzierten Bierkrügen oder Vereinsglöckchen.

Gezeigt werden Spielzeuge und kleine Kuriositäten, wie die Sammlung von Taschenuhrständern, Puppenhäuser und ein Bonbonladen mit dem Verkäufer Franz aus der Sammlung der Familie Carl Schropp. Er war Modellbauer von Architekturmodellen und Königlicher Hofmodelleur. 1875 verstarb er in Bamberg. Werke von Schropp wurden auch im Goethe-Nachlass in Weimar überliefert.

Die Ausstellung "Geschenkt!" im Historischen Museum Bamberg ist noch bis 16. Januar täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Auch am Weihnachtstag ist sie von 11 bis 16 Uhr und am Neujahrstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum befindet sich in der Alten Hofhaltung am Domplatz 7.