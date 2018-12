Geschenke: Zeichen der Wertschätzung oder unnötiger Stress?

Wir schenken uns nichts!

Wie schön das immer war, die Großeltern und Eltern, die Tanten und Onkel und Kinder, wie wir singend zum geschmückten Tannenbaum zogen, darunter die Geschenke, mit Liebe ausgesucht und verpackt. Hand aufs Herz, das war Stress! Der Geschenkeberg am Heiligen Abend war riesig, jeder hatte was für jeden und mancher „noch eine Kleinigkeit“ dazu.

Das Auspacken dauerte, wir wollten schließlich all die Mühe würdigen und auch sehen, wie unsere Päckchen bei den anderen ankamen. Die Kinder zogen am Ende mit dreißig Geschenken ab. Bei aller Liebe – die nächste Entrümpelungsaktion im Kinderzimmer wurde fällig.

Das ist lange her. Wir haben die Weihnachtsgeschenke abgeschafft. Die Großmutter will nichts mehr haben, ihr ist alles zu viel. Die Schwester würde man eher beschenken, wenn man aus ihrer überfüllten Wohnung etwas heraus nähme. Der Schwager kauft sich lieber alles selbst. Und der eigene Überdruss ist groß. Nach gefühlt drei Monaten Vorweihnachtswerbegeklingel will ich eher ausmisten als mir etwas wünschen. Mit der eigentlichen Weihnachtsbotschaft hat das alles ohnehin nichts mehr zu tun.

Ein bisschen Wehmut ist dabei. Die Geschichten der Großmutter, die in Armut aufwuchs und selig war über die Puppe unterm Weihnachtsbaum, das Nachthemd, die Hausschuhe. Arme gibt’s heute auch und klar spenden wir. Aber das ist etwas Anderes. Es ersetzt nicht das Papierrascheln und Schleifebinden. Trotzdem: Wir schenken uns nichts. Wenigstens in diesem Jahr.

Sabine Rauh