So machen Gernstl und sein Sohn Jonas das Beste aus der Krise

"Ein bisschen komm' ich mir schon vor wie ein Hosenscheißer, wenn ich dich da jetzt losziehen lasse und selber einfach daheim bleib", sagt Franz Xaver Gernstl zu seinem Sohn Jonas. Die beiden stehen am Küchentisch und versuchen zwei Meter Abstand einzuhalten. Es ist die Zeit des ersten Lockdowns Ende März. Seit zwei Wochen haben Vater und Sohn nur telefoniert, weil sich Vater Franz Xaver als 69-jähriger Raucher der Risikogruppe zugehörig fühlt. Ein "Gernstl unterwegs" muss aber trotzdem sein, finden die beiden. Und so kriegt Sohn Jonas, ebenfalls Filmemacher, vom Vater den Schlüssel zum roten "Gernstl unterwegs"-Bus ausgehändigt und geht auf Tour.

Wie verändert die Pandemie den Alltag der Menschen in Bayern?

In Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) trifft Jonas Bauer Max Reiss. Für den hat der Lockdown fast gar nichts verändert, das Vieh braucht weiterhin Futter, der Hof muss bewirtschaftet werden. Für die Gesellschaft wünscht er sich aber eine Veränderung: Dass man sich wieder mehr verbunden fühlt mit Familie, mit Heimat und dass dieses "Immer mehr wollen" endlich aufhört.

Die Tour führt Gernstl Junior weiter zu einem italienischen Pizzabäcker nach Simbach am Inn, zur Bestatterin Nicole Rinder in München und zu Florian Robida nach Ebersberg, der ein Behelfskrankenhaus im Landkreis Ebersberg baut und hofft, dass es nicht zum Einsatz kommt.

Gernstl Senior vertreibt sich die Zeit zu Hause mit Kochen, Staubsauger-Reparatur und Video-Chat. Dann kommt der Sommer, glücklicherweise mit seinen Lockerungen und dem beinahe normalen Leben, auch für Papa Gernstl. Doch die Sicherheit, die der Sommer bringt, ist trügerisch. Bereits im Herbst beginnt der neue Teil-Lockdown. Ein Wunsch ist aber allen gemeinsam: die Rückkehr zur Normalität. Das gilt auch für Franz Gernstl und Sohn Jonas.

#Wie Leben – die große ARD Themenwoche

Die privaten Einblicke in die Welt von Gernstl Senior dahoam, seine ersten Schritte zurück in die Welt und die Fragen, die Gernstl Junior den Menschen draußen in Bayern stellt, geben generationsübergreifend einen interessanten Einblick in die unklare Situation während der Corona-Krise. Beim Zuschauen kommt manchmal fast so etwas wie Lockdown-Nostalgie auf – kontrastiert mit all den drängenden Fragen, die aktueller denn je wirken.

"Gernstl unterwegs in der Krise" liefert die Antworten zur #Wie Leben-Themenwoche der ARD eher zwischen den Zeilen – und einen anregenden Fernsehabend mit Vater und Sohn Gernstl.

"Gernstl unterwegs in der Krise", Montag, 16. November, 21.00 Uhr, BR-Fernsehen