Germanisches Nationalmuseum zeigt "Wundertier Nashorn"

Kampf zwischen Nashorn und Elefant

In der Nürnberger Ausstellung ist auf den Drucken und Radierungen immer wieder zu sehen, wie ein Nashorn und ein Elefant miteinander kämpfen. "Das Nashorn galt damals als eines der stärksten Tiere der Welt", so Kuratorin Claudia Valter. Gleiches galt für den Elefanten. Die Schlussfolgerung der Menschen damals: Diese beiden Tiere müssen miteinander verfeindet sein. In Wahrheit sind sie sich eher gleichgültig. Nashorn und Elefant gehen sich, wenn möglich, aus dem Weg.

Nashorn Clara ändert die Darstellung in der Kunst

Die Ausstellung zeigt auch, wie stark Dürers Autorität als Künstler gewesen sein muss. 200 Jahre lang sehen alle Abbildungen von Nashörnern so aus wie sein Rhinozeros. Das ändert sich erst, als 1741 Clara im Hafen von Rotterdam ankommt. Das Nashorn Clara tourt mit seinem Besitzer, dem Kapitän Douwe Mout, über die Jahrmärkte. Zum ersten Mal bekommt eine größere Anzahl von Menschen in Europa ein Nashorn zu sehen. Dadurch habe sich auch die Darstellung des Tieres geändert, sagt Claudia Valter. Der geschäftstüchtige Douwe Mout lässt Kupferstiche, Holzschnitte und Medaillen mit Claras Konterfei anfertigen und verkauft sie, um die Haltungskosten zu finanzieren. Einige dieser frühen "Merchandising"-Produkte sind ebenfalls in Nürnberg zu sehen.

Sammlung ist Geschenk von Privatmann

Die Ausstellung möglich gemacht hat der amerikanische Künstler und Kunstsammler Jim Monson. Er lebt seit mehr als 50 Jahren in Südfrankreich. Genauso lang sammelt er, angestiftet von seiner Frau, Darstellungen von Nashörnern. "Ich hab nicht nach dem Dürer-Druck gesucht. Den kennt sowieso jeder und er ist teuer", erzählt Monson bei der Ausstellungseröffnung in Nürnberg. Sein Interesse galt den abseitigen und kuriosen Drucken. Rund 500 Exponate hat Jim Monson über die Jahre zusammengetragen. Er beschließt, die umfangreiche Sammlung einem Museum zu schenken. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ist für ihn die erste Wahl: "Nürnberg verkörpert für mich Dürer und den Beginn der Rhinozeros-Darstellungen. Das ist für meine Sammlung das natürliche Zuhause."

Ausstellung ist ein Jahr lang zu sehen

Eine erste Auswahl seiner umfangreichen Nashorn-Sammlung ist nun ein Jahr lang – ab Donnerstag, den 21. Juli 2022 bis zum 26. Juli 2023 – in der Abteilung "Renaissance, Barock, Aufklärung" im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen.