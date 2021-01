Germanisches Nationalmuseum bereitet Öffnung nach Corona vor

Kunsthistorikerin Birgit Schübel legt eine farbige Lunge aus Holz in einen kleinen Karton. Das stilisierte Organ ist ein Votiv, eine Opfergabe, mit deren Hilfe die Gläubigen im 19. Jahrhundert für eine gesunde Lunge beteten. Die Lunge ist ein Ausstellungsstück in der Abteilung Volkskunde im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (GNM), das nun ins Depot wandert. Denn die Abteilung für Volkskunde wird derzeit aufgelöst und neu konzipiert. Wegen des Lockdowns hat Birgit Schübel dafür mehr Zeit als wenn die Museumstüren geöffnet wären.

"Die Coronazeit spielt uns in die Karten. Wir können auf mehr Personal zurückgreifen als sonst und müssen auch keine Fragen von Besuchern beantworten." Birgit Schübel, Kunsthistorikerin im Germanischen Nationalmuseum

Die vielen Leute werden gebraucht, denn alle 27.000 Exponate der Abteilung Volkskunde ziehen in das neue, fünfstöckige Tiefdepot des Germanischen Nationalmuseums.