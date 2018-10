Diese Ausstellung erklärt die German Angst

Friedensaktivisten instrumentalisieren die Angst

Beim Kampf gegen den Atomtod wird klar: Während Ende der 1950er-Jahre der Angstbegriff im Nachkriegsdeutschland noch vermieden wird, verwenden ihn Friedensaktivisten Anfang der 1980er-Jahre gerne und laut. Plakate mit dem Spruch "Ich habe Angst" herum zu tragen, war total okay. "Angst wurde als etwas wahrgenommen, das wachsam macht", erklärt Judith Kruse. "Und sie war auch ein Qualitätsmerkmal politischen Engagements. Gerade die Friedensbewegung nutzte die Artikulation von Angst sehr, sehr umfassend, auch, um gegen die Nachrüstung in Folge des Nato-Doppelbeschlusses zu mobilisieren."

Natürlich wird in Bonn auch die große Friedens-Demo auf der Hofgartenwiese 1983 im Video präsentiert. Außerdem steht in der Ausstellung ein riesiges Holzkreuz aus dieser Zeit: Einst aufgestellt mit vielen weiteren im Hunsrück als Protest gegen die in der Nähe stationierten Cruise Missiles der NATO. Angst vor einem atomaren Wettrüsten in Hochzeiten des Kalten Krieges – das hat die Massen mobilisiert, die sich zugleich gut an zwei verlorene Kriege, Wirtschaftskrisen, Diktatur und Holocaust erinnerten und Sehnsucht nach Sicherheit hatten. Deshalb findet die Bonner Kuratorin den Begriff einer speziellen "German Angst", der Anfang der 1980er-Jahre in den Vereinigten Staaten aufgekommen sei, auch ziemlich passend: "Ich würde sagen: Da ist was dran. Angst ist kein Spezifikum der Deutschen. Auch andere Nationen, andere Länder haben Angst. Aber man kann vielleicht sagen, dass es bei den Deutschen eine stärkere Emotionalität bei diesem Thema gibt".