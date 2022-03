Gerissener als die Polizei: "Jonny spielt auf" in München

Könnte glatt der Titel eines Gershwin-Musicals sein, einer schwungvollen Jazz-Operette von Cole Porter oder auch eines satirischen Songspiels, zum Beispiel von Kurt Weill. Doch der Titel täuscht: "Jonny spielt auf" hat mit Jazz und Swing wenig bis gar nichts zu tun: Der ganz junge Ernst Krenek schrieb sich 1926 seinen Liebeskummer vom Hals und bewegte sich dabei musikalisch zwischen dem damals modischen Expressionismus und der allmählich aufkommenden Neuen Sachlichkeit. Beim ersteren Stil schlagen bekanntlich ständig die emotionalen Flammen hoch, beim zweiteren wird mit einem gewissen heiligen Ernst unglaublich viel Bedeutung abgearbeitet. Beides ist heute nicht mehr sehr angesagt.

Jonny ist schwarz und nimmt sich Freiheiten

Der Jazz schimmert bei Krenek zwar auch durch, aber doch eher als feiner Silberstreif am Horizont. Am Ende brechen alle Beteiligten nach Amerika auf, in eine neue Zeit. Heftig umstritten war das vielfach inszenierte Erfolgsstück "Jonny spielt auf" nach der Uraufführung in Leipzig wohl weniger wegen der Handlung und der Musik, sondern vor allem deshalb, weil die Titelfigur schwarz ist und sich einige Freiheiten herausnimmt.