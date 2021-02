Gericht urteilt: Denkmalschutz gilt auch für NS-Architekten

Ein Gutachter hatte das "Landhaus Schulz" im Ortsteil Hösel der Stadt Ratingen bei Düsseldorf in die Liste besonders schutzwürdiger Bauten eingetragen. Erbaut wurde die großzügige Villa von Emil Fahrenkamp, einem Architekten, der zwar nicht zu den frühen Nazis gehörte, sich aber gern von Hermann Göring auf den alljährlichen Berliner Opernball einladen ließ. Der Baumeister bekannte sich zu Adolf Hitler und war in der Nazi-Zeit schließlich schwer beschäftigt, weil er das Vertrauen zahlreicher Parteifunktionäre genoss. Im Auftrag von Propagandaminister Joseph Goebbels möbelte Fahrenkamp Schloss Rheydt bei Mönchengladbach zu einem repräsentativen Gästehaus auf, in der Eifel überwachte er den Bau einer "Hermann-Göring-Meisterschule für Malerei" und 1940 kümmerte er sich um die Planung der "Filmstadt Babelsberg" bei Potsdam. Vor allem jedoch kamen viele Aufträge aus der Schwerindustrie rein.

"Großbürgerliches Bauen in der Nachkriegszeit"

Ab 1938 wurde Fahrenkamp Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, die er schnell "auf Kurs" brachte und wie von den Machthabern gewünscht an den Alten Meistern orientierte. Mit Hitlers Größenwahn hatte er keine Probleme, er entwarf monumentale Bauten und Villen im "englischen Landhausstil". Nach dem Krieg verlor Fahrenkamp seine Professur, wurde im Entnazifizierungsverfahren jedoch "entlastet" und kam auch wieder an Aufträge, abermals vor allem aus der Industrie. Das repräsentative "Landhaus Schulz" steht auf einem knapp 8.000 Quadratmeter großen Grundstück. Für die Stadt Ratingen ist der Bau beispielhaft für "großbürgerliches Wohnen in der Nachkriegsmoderne" – weshalb sie die Villa unter Denkmalschutz stellte. Die Immobilie stand für knapp zwei Millionen Euro zum Verkauf.