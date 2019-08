Morgens in der U-Bahn: Sie stehen hinter einer Frau mit langen Haaren. Dicht, weich und seidig glänzend, ein luftiges Bett, in dem sich das Licht verfängt, ja das aus sich selbst zu strahlen scheint. Wer findet das nicht schön? Doch dann, an einem anderen Tag, im Urlaub: Sie betreten gut gelaunt die Hoteldusche und da liegt es, am Boden, schwarz auf weiß: ein einzelnes Haar, borstig und obszön gekräuselt, es muss nicht mal ein Schamhaar sein, um Ekel auszulösen. Unser Verhältnis zu Haaren ist ambivalent, zweifelsohne. Das einzelne Haar, losgelöst vom Körper, empfinden wir als abstoßend; gesundes, glänzendes Haar wirkt anziehend. Zwischen Eros und Ekel liegt dabei nur einen Wimpernschlag, nämlich jene Sekunde, in der sich das Haar vom Körper löst und plötzlich einfach nur noch irgendwo herumliegt.

Es ist ja auch ein seltsames Randgewächs: Kaum der Wurzel entsprungen, strebt es schon wieder von uns weg. Natürlich ist das Haar Teil unseres Körpers, wohnt ihm aber auch nicht wirklich inne, erscheint lebendig und tot zugleich, sagt Gerhard Staguhn: "Wenn es dann so daliegt irritiert es irgendwie und da war meine These, dass es uns dann eben an den Tod gemahnt, dieses fadenförmige Gebilde, der Faden ist dann auch der Lebensfaden, natürlich unbewusst, in der griechischen Mythologie ist der Faden immer auf den Lebensfaden bezogen und so könnte man sagen kommt da eben auch so ein negativer Todesaspekt mit hinein."

Fadenförmiges Horngebilde

Der Kulturwissenschaftler und Journalist Gerhard Staguhn hat diesem "fadenförmigen Horngebilde" ein ganzes Buch gewidmet, eine Kulturgeschichte der Haare. Wir erfahren, dass wir statt von Haarwurzel eigentlich von einer Zwiebel sprechen müssten; dass Elefantenbabys mit einem dünnen braunen Haarkleid auf die Welt kommen und dass blonde Menschen mit 150.000 Exemplaren fast doppelt so viele Haare auf dem Kopf haben wie Rothaarige, nur eben viel dünnere. Doch Staguhns Buch ist eben keine spröde Aneinanderreihung von Fakten rund ums Haar, sein Text fließt, er beleuchtet Zusammenhänge und hat eigene Akzente gesetzt. Ein Schwerpunkt etwa liegt auf der Biologie des Haares, dieses wie eine Wetterhaube auf dem Kopf sitzende "Restfell". Gründe, warum die Homo-Arten das Fell ihrer Vorfahren verloren haben, gibt es mehrere, sagt Gerhard Staguhn: "Das ist wahrscheinlich eine Wechselbeziehung gewesen, hinzu kommen klimatische Veränderungen. Der Mensch hat seinen Lebensraum von den Bäumen in die Savanne verlagert, dort ist ein ganz anderes Klima, das heißt, es wird plötzlich sinnvoll, Schweißdrüsen zu entwickeln, die wirken aber nur optimal, wenn eben kein Fell da ist. Der Mensch ist damit viel flexibler, er kann auf Witterungsänderungen besser reagieren, und das sind alles evolutionäre Vorteile, die er nutzt. Dazu kommt dann die Intelligenz: Er baut sich Höhlen und Kleidung und dann ist man einfach flexibler, anders, als wenn man ein Fell hat und immer damit rumlaufen muss."

Frauenhaar im Fokus

Der größte Teil des Buches aber widmet sich der Kulturgeschichte: von Albrecht Dürers Selbstporträt – haarreich und Christus-gleich – über griechische Mythen bis zum Haar in der Dichtkunst. Meist geht es dabei ums Frauenhaar, denn – so der studierte Religionswissenschaftler Gerhard Staguhn – fürs Männerhaar interessiert sich niemand wirklich ernsthaft. Das Frauenhaar aber war als Symbol weiblicher Sexualität den großen monotheistischen und patriarchalen Religionen schon immer ein Dorn im Auge, in islamischen Gesellschaften und in den orthodoxen Ausprägungen des Juden- und Christentums ist das bis heute so, sagt Gerhard Staguhn: "Wobei man natürlich sagen muss, dass das Problem mit dem Frauenhaar in den Religionen vom Judentum ausgeht, also diese absonderliche rabbinische Weisheit, die besagt, dass alles Haar der Frau Schamhaar sei, das wird im Christentum – vielleicht etwas abgeschwächt, dann mit rein genommen und im Islam dann richtig kultiviert und bis zum heutigen Tag ist das ja und wirklich ein virulentes Problem, das ja auch – Kopftuchdiskussion usw. – eigentlich bis zum Überdruss durchgekaut wird."