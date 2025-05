Kein Alterswerk: Gerhard Richter überrascht mit Zeichnungen

Wie kam die Schau nach München?

Eins ist sicher: Jedes Museum der Welt hätte sich um diese sensationelle Ausstellung gerissen. Dass Michael Hering für München den Zuschlag bekommen hat, lag einerseits an seiner erfolgreichen Vorgängerausstellung vor fünf Jahren. Aber auch Glück war dabei, sagt er.

Im Herbst letzten Jahres habe er zufällig einen Katalog mit neuen Zeichnungen von Richter in die Hand bekommen und sei so begeistert gewesen, dass er dem Künstler einen begeisterten Brief geschrieben habe. "Und dann habe ich Herrn Richter ein verkürztes Time-Slot angeboten", so Hering. "Natürlich kann er diese Einladung auf der ganzen Welt bekommen. Aber er hat festgestellt: Das interessiert mich. Ich bin neugierig."

Ein Alterswerk? Eher nicht!

Die bittere Pille: Trotz dieser großen Ehre kann sich die bayerische Sammlung wohl keine der 81 Zeichnungen leisten. Die werden anschließend in der New Yorker Galerie Zwirner landen und in alle Winde verstreut werden.

Umso mehr ist diese Ausstellung eine einmalige Gelegenheit: Gerhard Richter hat extra für München auch noch ein großes Streifenbild hergestellt, um die Ausgewogenheit der Räume zu gewährleisten. Je näher man herantritt, desto stärker scheint der Boden unter einem zu vibrieren. Und im Vitrinengang hängt die Foto-Edition eines Gemäldes mit einem Schädel. Ein Vergänglichkeitssymbol. Wobei man in München eher das Gefühl hat, ein Jugendwerk zu betrachten.

Das ist zumindest der Eindruck, den Michael Hering hat. "Also mir haben Kollegen gesagt, das sieht aus, als hätte das ein Dreißigjähriger gemacht", verrät er. "So frisch und so neu ist das!"