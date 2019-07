"Der Dom und andere erfreuliche Sachen"

Die frühere Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, die Richter dazu bewegt hatte, eines der Fenster des Doms zu gestalten, nannte ein mögliches Richter-Museum eine "Riesensensation für Köln". Als Sitz des Museums kann sie sich ein denkmalgeschütztes Geschäftshaus in der Fußgängerzone vorstellen. Allerdings solle man besser keine neue Institution schaffen, sondern das "Gerhard-Richter-Haus" als Zweigstelle des bestehenden Museum Ludwig aufziehen. Das Museum Ludwig besitzt Richters berühmtestes Gemälde "Ema (Akt auf einer Treppe)" von 1966. Schock-Werner warnte, man dürfe sich keine Riesen-Sammlung für das neue Haus vorstellen, denn den Großteil seines Nachlasses habe Richter schon an seine Geburtsstadt Dresden vergeben. Dort befindet sich das Gerhard-Richter-Archiv. Andererseits sei das so weit voneinander entfernt, dass sie sich sehr gut beides vorstellen könne, so Schock-Werner.

Ex-OB Fritz Schramma stellt sich das Museum in Kölns "Neuer Mitte" vor: am Roncalliplatz in der Nähe des Doms, wo bereits ein Komplex mit einem neuen Gebäude für das Stadtmuseum geplant ist. Gerhard Richter selbst, der nicht nur bei Pressekonferenzen betont pathosfreie Sätze zu seiner Kunst und seiner Person formuliert, hat stets betont, dass er nur zufällig in Köln hängen geblieben sei. Allerdings sagte er der Deutschen Presse-Agentur auch einmal: "In Köln steht der großartige Dom und noch so einige andere erfreuliche Sachen. Also konnte mir Köln langsam fast zur Heimat werden." Das ist weit entfernt von der dringlichen Emphase, mit der Fritz Schramma seine Idee eines Gerhard-Richter-Museums vorträgt – für Richter selbst aber schon fast ein überschwängliches Bekenntnis.

Mit Material von dpa.

