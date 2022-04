Gerhard Polt über Lachen in Kriegszeiten: "Humor ist ein Trost"

Ihn selbst drücke der Krieg auch so, dass ihm das Lachen nicht so leicht falle, sagte Gerhard Polt, der Altmeister des bayerischen Humors, in der Passauer Neuen Presse. "Ich tu mir wirklich schwer." Und doch glaubt der Kabarettist und Schauspieler an die Kraft des Humors in Krisenzeiten. Polt sagt es in seiner typischen, bayerischen Direktheit: "Das nutzt den armen Hunden in der Ukraine überhaupt nix, wenn einer bei uns nicht lacht." Humor könne auch ein Trost sein, aber auch eine Ablenkung und eine Verarbeitung, wenn man mit einer Situation nicht fertig werde.

Polts Kindheit: "Da kommen all diese Assoziationen wieder hoch"

Gleichzeitig berührt Gerhard Polt das Schicksal der Menschen sehr: "Es ist für mich persönlich eine bedrückende Angelegenheit, die mich persönlich sehr betrifft", sagte er. Die Bilder vom Krieg in der Ukraine rufen in Polt Erinnerungen an seine Kindheit in der Nachkriegszeit wach. Wenn er Bilder von den Ruinen im ukrainischen Mariupol sehe, dann sehe er vor sich, wie er Anfang der 50er-Jahre von Altötting zurück nach München gekommen sei. "Da kommen bei mir all diese Assoziationen wieder hoch."

Polt kennt wie viele seiner Generation noch das zerstörte München nach dem Zweiten Weltkrieg. Angesichts der Nachrichten aus Mariupol erinnert er sich: "München war eine Ruinenstadt, das hat genauso ausgeschaut." Als Buben seien sie durch die Ruinen gelaufen – zum Beispiel auf der Suche nach Altmetall. Als gegenüber vom Arri-Kino in der Türkenstraße eine riesengroße Hausfassade eingebrochen sei, seien wahrscheinlich zwei Kinder verschüttet worden. "Das sind Erlebnisse, die mich seit der Kindheit begleitet haben."

Polt zum 80. Geburtstag: "Bier gibt's auf alle Fälle"

Auf die Frage, wie er am 7. Mai seinen 80. Geburtstag feiere, sagte der Künstler: "Ich weiß nicht, wie viel Schluck Bier ich trinken werde, aber Bier gibt's auf alle Fälle. Und eine Wurscht auch. In der Früh sogar einen Kaffee, davon geh' ich aus. Das hoffe ich auf alle Fälle!" Es sei ihm vergönnt.

Auf Bayern 2, im BR Fernsehen und in der Mediathek sowie mit einer Doku im Ersten gratuliert der Bayerische Rundfunk Gerhard Polt zu seinem 80. Geburtstag am 7. Mai 2022. Mehr zum Programmschwerpunkt finden Sie hier.

Mit Material von dpa.