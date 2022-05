Gerhard Polt: Der Großmeister der komischen Kunst wird 80

Kabarettist ist als Bezeichnung eigentlich zu klein. Gerhard Polt ist ein Großmeister der komischen Kunst, in einem Atemzug zu nennen mit Karl Valentin oder Loriot. Heute wird Polt 80. Er ist in Bayern zu Hause, wurde vor mehr als 40 Jahren aber im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt mit der TV-Sketsch-Serie "Fast wia im richtigen Leben".

Viele der Nummern aus dem Fernsehen hatte Polt vorher auch schon in Radiofassungen aufgenommen. Was die Bühne betrifft, so ist er mit seinen komischen Monologen seit Jahrzehnten in Bierzelten ebenso zu erleben wie an Theatern, von den Münchner Kammerspielen bis zur Wiener Burg. Kinofilme hat er ebenfalls gedreht: "Kehraus", "Man spricht deutsh" und einige mehr.

Polt verfügt über ungeheuerliche Bühnenpräsenz

Der Filmemacher Werner Herzog hat einmal gesagt, am besten sei Gerhard Polt, wenn er nichts mache. Tatsächlich verfügt Polt über eine so ungeheuerliche Bühnenpräsenz, dass er nicht zwingend viele Worte braucht, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Wesentliches findet bei ihm oft zwischen dem Gesagten statt, in den Pausen.

"Es gibt sicherlich Monologe, wo die so genannte Pause ein Rolle spielt", sagt Gerhard Polt. "Weil es gibt halt Leut‘, die sozusagen in ihrem Gedankengang innehalten. Ein Mensch, der Dir was erzählen will, der ein Anliegen hat und sich Zeit lässt, der eine gewisse Bedächtigkeit aufweist, der will ja, dass Du bei seinen Gedanken partizipierst, dass Du dabei bist."