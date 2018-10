Leiter des Budapester Literaturmuseums geht nach Medienschelte

Pröhle verteidigte Viktor Orbán in der ARD

Pröhle leitet das Literaturmuseum seit Anfang 2017. Zuvor hatte er verschiedene Diplomaten- und Staatssekretärsposten bekleidet. Von 2000 bis 2002 war er Botschafter Ungarns in Berlin, von 2003 bis 2005 in der Schweiz. Noch im Oktober 2016 hatte er in der ARD-Sendung "Maischberger" die Politik der ungarischen Regierung entschieden verteidigt. Zu seinen Argumenten gehörte damals der Hinweis, "59 Prozent der Europäer" glaubten an einen Zusammenhang von Migration und Terrorismus. Vorwürfe gegen Orbán bezeichnete Pröhle als "Gelaber", Ungarn schütze nicht nur seine eigene Grenze, sondern die des gesamten Schengenraums.

Orbán sieht keinen "Kulturkampf"

Das Petöfi-Literaturmuseum nimmt durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Festivals eine wichtige Rolle im ungarischen Literaturbetrieb ein. Selbst Regierungskritiker räumten bislang ein, dass Pröhle das Haus fachlich kompetent führte und es aus den tagespolitischen Kämpfen weitgehend heraus hielt. Dennoch gab es jetzt Aufruhr, weil Orbáns FIDESZ-Partei bei der Parlamentswahl am 8. April mit weniger als 50 Prozent der Stimmen eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit an Mandaten errang. Seitdem verfolgt Orbán mit neuem Eifer eine national-konservative Strategie zur Unterdrückung vor allem der "linken" Zivilgesellschaft, wenngleich er selbst immer wieder abstreitet, dass es in Ungarn einen "Kulturkampf" gebe. Regierungsmedien veröffentlichten jedenfalls "Listen" mit angeblich kritischen Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.