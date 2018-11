So streiten Historiker über das Ende des Ersten Weltkriegs

Wozu sich aufregen? So düster, wie Franz Schrekers Oper „Die Gezeichneten“ von 1918 hat es die Geschichte doch gar nicht mit uns gemeint, schließlich ist Deutschland mindestens so stark aus diesem blutigen 20. Jahrhundert rausgekommen, wie es reingegangen ist, wenn auch nicht ganz so groß. Dazwischen freilich verlor es zwei Weltkriege, lag in Trümmern, war mehrfach besetzt und vierzig Jahre geteilt. Selber schuld, hieß es lange unter Historikern, hätte Deutschland halt auf den „Griff nach der Weltmacht“ verzichtet und nicht den Ersten Weltkrieg losgetreten, nicht mit dem Vertrag von Versailles gehadert, nicht auf Rache gesonnen, alles wäre anders gekommen.

Beifall von der falschen Seite

Ja, es hätte alles anders kommen können, sagen jetzt Geschichtswissenschaftler wie Gerd Krumeich, müssen sich dafür aber bei Kollegen rechtfertigen: "Irgendwie treibt mich das Thema seit zwanzig Jahren um. Aber jetzt hatte ich mal das Bedürfnis, mit meinen 72 Jahren, alles einfach mal so kohärent zusammenzufassen, wie ich es kann, damit ich mit der ganzen Geschichte klar komme. Meine französischen und britischen Freunde haben damit überhaupt kein Problem. Probleme machen nur die Deutschen, die sagen, mein Gott, wo führt das politisch hin, wenn man solche Sachen denkt und sagt! Du kriegst ja Beifall von der falschen Seite. Stimmt, kriegt man auch, aber das ist eben die Gefahr unseres Geschäfts."