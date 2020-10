Gérard Depardieu rechnet ab: "Habe Politiker immer gehasst"

Wie gewohnt lässt der französische Kino-Superstar Gérard Depardieu, der inzwischen russischer Staatsbürger ist, kein Fettnäpfchen aus: So hält er es in seinem neuen Buch "Ailleurs" ("Anderswo", edition recherches midi) für "gesund", den Ehepartner zu betrügen und klagt darin über eilfertige Denunzianten, die die Presse anrufen, sobald er mal "betrunken am Bahnhof" stehe: "Es gibt immer jemanden, der dich beobachtet." Und als ob sein Verhältnis zu den Medien nicht ohnehin schon angespannt ist, keilt Depardieu auch noch zurück, er habe bei einem Besuch in Nordkorea gesehen, wie ausländische Journalisten dort arbeiteten, sie hätten nämlich "kein einziges Mal" ihr Hotel verlassen.

Rechtzeitig vor dem Erscheinungstermin von "Ailleurs" am 8. Oktober haut Gérard Depardieu (71) kräftig auf den Putz, auch in einem Interview mit dem Wochenmagazin "Le Point", das in Frankreich für viel Aufsehen sorgt. "Er knurrt, murrt und gurrt", so die Interviewer über den "sprechenden Hinkelstein". Im Übrigen lese der Mann erstaunlich viel und sei besser gelaunt, als viele meinten.

Grüne wie "Hitler als Gutmensch"

So zeigte sich der Schauspieler genervt von Leuten, die sich in sozialen Netzwerken "einmauerten": "Die sollen gefälligst aufhören, Politik zu machen und mit dem zufrieden sein, was sie haben. Wir haben schon jetzt drei Viertel von dem kaputt gemacht, was wir mal hatten." In dem Zusammenhang verlor er auch ein paar kritische Worte über die mittlerweile sehr erfolgreichen französischen Grünen, die seiner Ansicht nach die Menschen bevormundeten, als ob diese nicht selbst wüssten, dass sie die Natur respektieren müssten. Tatsächlich findet sich im Buch die Formulierung, die Grünen würden die Leute entmündigen wie "Hitler als Gutmensch". Im Grunde gebe es zwischen Marine Le Pen und der Ökopartei keinen Unterschied.