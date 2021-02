Gérard Depardieu abermals wegen Vergewaltigung angeklagt

Noch 2019 hatte die Staatsanwaltschaft keine Beweise für ein unangemessenes Verhalten von Gérard Depardieu (72) oder gar gerichtsfeste Indizien für eine Vergewaltigung gefunden und die Akte nach einer neunmonatigen Untersuchung ergebnislos geschlossen. Eine bisher unbekannt gebliebene junge Frau hatte behauptet, von Depardieu in dessen Pariser Wohnung im 6. Arrondissement zweimal missbraucht worden zu sein, am 7. und 13. August 2018. Laut der französischen Zeitung "Le Figaro" ist Depardieu mit der Familie des mutmaßlichen Opfers befreundet. An Gerüchten, die Vorfälle hätten sich am Rande einer Theaterprobe ereignet, sei nichts dran, wenngleich beide an den Tagen der angeblichen Vergewaltigungen miteinander geprobt hätten. Bei der Frau soll es sich um eine Bühnen-Debütantin handeln.

Es kam zu einer Gegenüberstellung

Jetzt sind offenbar neue Indizien für sexuelle Nötigung aufgetaucht, jedenfalls wird nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP seit dem 16. Dezember erneut gegen Depardieu ermittelt. Dessen Anwalt Hervé Témime zeigte sich verärgert darüber, dass darüber jetzt öffentlich berichtet wurde. Der Schauspieler bestreite alle erhobenen Vorwürfe. Es soll nach den Informationen von AFP in den Räumen der Pariser Justiz eine Gegenüberstellung zwischen Depardieu und seiner Anklägerin gekommen sein. Die Anwältin der Frau, Élodie Tuaillon-Hibon, wollte zu dem Fall nicht näher Stellung nehmen und forderte die Medien auf, "die Privatsphäre ihrer Mandantin zu wahren".

Nach Informationen des Fachblatts "Variety" befindet sich Depardieu weiterhin auf freiem Fuß, die Justiz habe gegen ihn bisher keinerlei Maßregeln ergriffen. Der Schauspieler wird nicht nur in Frankreich als einer der größten Film- und Bühnenkünstler seiner Generation verehrt, machte jedoch mit seinen Eskapaden und streitbaren Meinungsäußerungen bereits mehrfach Schlagzeilen. Wegen der seiner Meinung nach zu hohen Steuern in Frankreich war Depardieu nach Belgien umgezogen und ist seit Januar 2013 auch russischer Staatsbürger. In seinem Buch "Ailleurs", das im vergangenen Oktober erschien, rechnete Depardieu mit Politikern ab, vor allem den französischen Grünen, und betrauerte den "Tod des ländlichen Frankreichs" mit all seinen Traditionen.