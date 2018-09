Wie werden Träume wahr?

Das Problem: ein gemeinsames Projekt, aber die Chemie stimmt nicht

Träumen kann jeder allein, aber Pläne und Vorhaben umsetzen, das funktioniert oft nur mit anderen gemeinsam. Doch: wie kann ein Team zum "Dream-Team" werden? Wie wird es so stark, dass es wagt, was andere für nicht realisierbar halten? Woher nimmt es die Kraft, um weiterzumachen, auch wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht? Der Hirnforscher Gerald Hüther begleitet in STATIONEN das Amateur-Rennradteam Sven Ole Müller und Nicole Bauer. Sie erzählen in ihrer Geschichte von einem Traum, dessen Umsetzung anfangs unmöglich schien. Amateur-Radrennfahrer Sven Ole Müller: "Wir hatten den Traum, das härteste Radrennen der Welt zu fahren. 5000 Kilometer nonstop durch die USA. Und das mit einem Team, welches sich vollkommen neu dafür zusammengefunden hat. Dann haben wir einen ersten Test gemacht und sind gemeinsam an die Ostsee gefahren. Und da haben wir gemerkt, dass wir uns dabei schon in die Haare bekommen. Und haben überlegt, was können wir da tun."