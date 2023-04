Geplante Justizreform in Israel: Musiker warnt vor Bürgerkrieg

Allein am Samstag waren landesweit 450.000 Demonstranten auf Israels Straßen unterwegs. Sie trauen Netanjahu und seiner letztwöchigen Ankündigung nicht, die Justizreform – die sie als Justiz-Putsch bezeichnen – vorübergehend ruhen zu lassen. Autor und Musiker Ofer Waldman war einer der Demonstranten. Für den in Jerusalem geborenen und in Deutschland und Israel lebenden Autor und Musiker geht es in der Auseinandersetzung um die Zukunft Israels als Demokratie: "Im Gegensatz zu anderen, europäischen Beispielen wie in Polen oder Ungarn, kann es in Israel ganz schnell gehen," sagte er im Interview mit der Bayern 2 kulturWelt. "Wenn diese sogenannte Justizreform durch ist, dann ist Israel in drei Monaten keine liberale Demokratie mehr."

Droht ein Bürgerkrieg?

Die Spannungen – auch die Gewalt – in Israel nehmen zu: Am Wochenende gingen Bilder um die Welt von berittenen Polizisten, die eine Demonstrantin mit einer Peitsche schlugen. Trotz diesem "äußerst schwierigen" Vorfall nimmt Ofer Waldman die Polizei und die Sicherheitskräfte insgesamt als eher zurückhaltend war: "Man hat sogar das Gefühl, sie sind auf unserer Seite."

Die eigentliche Gefahr ginge von den regierungsnahen Demonstranten aus. "Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den spontanen Protesten, die seit drei Monaten fast Tag für Tag oder Wochenende für Wochenende stattfinden und den regierungstreuen Demonstrierenden," sagt Waldman. "Denn die wurden tatsächlich von der Regierung organisiert, gezielt nach Tel Aviv geschickt und man wusste, was dabei rauskommt, nämlich Gewalt."

Wenn diese Gewalt eskaliert, teilt Ofer Waldman die Einschätzung von Israels Staatsoberhaupt: "Sogar Staatspräsident Jitzchak Herzog hat von der Gefahr eines Bürgerkriegs geredet. Und diese Gefahr ist auf jeden Fall in der Luft."

"Kernproblem: die Besatzung der Palästinenser"

In einer Rede vor Tausenden Demonstranten am Samstag sprach der israelische Schriftsteller David Grossman davon, dass die Proteste die Menschen verändert habe: Sie hätten vorher nicht gewusst, wie stark ihr Verlangen nach Freiheit und ihr Drang nach Gleichberechtigung zwischen allen Menschen ist. Grossmann ging anschließend auch auf die Besatzung der palästinensischen Gebiete ein, betont Ofer Waldman: "Dieser demokratische Geist, die Liebe zur Freiheit, die galt in Israel eigentlich nur für die israelischen Bürgerinnen und Bürger – und nicht für die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten."

Diese Frage sei das Kernproblem der israelischen Gesellschaft. "Seit Jahren demonstrieren die israelischen Menschenrechtsbewegungen und sagen: Die Verrohung der israelischen Gesellschaft, die Verrohung Israels kommt durch die Besatzung. Das heißt, wenn diese israelische Zivilgesellschaft, die sich gerade auf den Straßen politisch konstituiert, es nicht versteht, dieses Kernproblem Israels anzugehen, befürchte ich, selbst wenn dieser Prozess jetzt tatsächlich die Justizreform stoppen könnte, ist damit das Spiel noch nicht beendet."

Kulturschaffende auf Seiten der Demonstranten

Auch viele israelische Künstler und Künstlerinnen gehen gegen die geplante Justizreform auf die Straße und beteiligen sich auf ihre Weise an den Protesten. Ofer Waldman, selbst Orchestermusiker beim Rundfunk-Symphonieorchester Berlin und den Nürnberger Philharmonikern – und eine Zeitlang auch Mitglied des arabisch-israelischen West Eastern Divan Orchestras –, ist das nur folgerichtig.

"Die Kulturwelt weiß," so Waldman, "wenn die Redefreiheit, wenn die Würde des Menschen angegriffen wird, dann ist die Kultur als nächstes dran. Kultur kann nicht florieren in einem undemokratischen Land."

Deutlichere Worte aus Deutschland?

Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte ein ganz eigenes Verhältnis zu Israel und reagiert deshalb mit besonderer Sensibilität auf die Vorgänge im Land. Das kann Ofer Waldman auch nachvollziehen – und wünschst sich trotzdem eine deutlichere – oder andere – Parteinahme vor allem derjenigen, die sich selbst als Israelfreunde bezeichnen.

"Ich kann verstehen, wieso Scholz bei der Pressekonferenz mit Netanjahu sehr vorsichtig mit seiner Wortwahl sein musste", so Waldman. "Aber spätestens, seitdem Netanjahu den israelischen Verteidigungsminister Joav Galant entlassen hat, seitdem dieser Staatsstreich die nächste Stufe erreicht hat, glaube ich, müssen deutlichere Töne aus Deutschland, vor allem aus den Kreisen der Israelfreundinnen und -Freunde in Deutschland kommen."