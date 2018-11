So lahm ist die Game of Thrones-Vorgeschichte "Feuer und Blut"

7508, so viele Artikel umfasst "A Wiki of Ice and Fire", eine Wikipedia-ähnliche Seite über George RR Martins Game of Thrones-Universum. Hier findet man Artikel zu Königen und Lords, zu Schlachten, Burgen, Liedern, zu religiösen und kulinarischen Besonderheiten und vielleicht sogar zu der Schwester des Knappen des Ritters, der bei der berühmten "Red Wedding" in der dritten Reihe vorne links saß. 7508 Artikel, das ist immerhin mehr als die tibetanische Wikipedia umfasst.

In den nächsten Wochen wird "A Wiki of Ice and Fire" vermutlich um ein paar Tausende Artikel anschwellen, denn gerade ist "Feuer und Blut" erschienen, eine Art Geschichtsbuch zum Game of Thrones Universum, das George RR Martin höchstselbst geschrieben hat. Und auf den fast 900 Seiten wird nicht gerade gegeizt mit neuen Namen:

…dementsprechend wandte sich Jaeharys an Edgut Celtigar, den Lord der Klaueninsel, der unter Maegor Hand des Königs gewesen war, um als Lord Kämmerer zu dienen. Für das Amt des Meisters der Schiffe wandte sich der junge König an seinen Onkel Daemon Velaryon, den Lord der Gezeiten, Alyssas Bruder. Prentys Tully, der Lord von Schnellwasser, wurde an den Hof gerufen, um als Meister des Rechts zu dienen, ihn begleitete seine Respekt einflößende Gemahlin Lady Lucinda, die für ihre Frömmigkeit bekannt war. – aus "Feuer und Blut" von Georg RR Martin

Tragödie, Tragödie, Tragödie...

"Feuer und Blut" erzählt, wie Aegon der Eroberer Westeros unterwarf, es erzählt vom erbitterten Widerstand in der Wüstenregion Dorne, von Bürgerkriegen und fragilen Friedensperioden, von Aufständen und Rebellionen, von großen Frauen und großen Männern, von Hinterlist, Gier, Großmut und Feigheit; es wird geheiratet, gemordet und gefoltert, es werden große Schlachten geschildert und kleine Liebeleien. Von Karl Marx stammt der Satz, dass sich die Geschichte zunächst als Tragödie wiederholt und dann als Farce. In "Feuer und Blut" hingegen wiederholt sich die Geschichte, grob geschätzt, vier bis fünf mal und zwar als Tragödie, Tragödie, Tragödie, Tragödie und zum Schluss dann nochmal als Tragödie. Und natürlich geht es dabei nicht gerade zimperlich zu:

Nachdem die Wyls von einem verräterischen Diener durch einen Hintereingang hineingelassen worden waren, erschlugen sie Lord Eichenherz und die meisten Hochzeitsgäste und zwangen die Braut danach zuzuschauen, wie sie ihren Gemahl kastrierten. Anschließend vergewaltigten sie nacheinander Lady Alys und ihre Zofen, verschleppten sie und verkauften sie an einen myrischen Sklavenhändler. – aus "Feuer und Blut" von Georg RR Martin

Nur für waschechte Fans

Wer Game of Thrones nicht kennt oder nicht mag, den wird "Feuer und Blut" langweilen – und zwar sehr. Genauso wird es denen gehen, die sich einen klassischen Game-of-Thrones-Roman erhofft hatten, mit fesselnden persönlichen Geschichten voller Emotionen. Denn in "Feuer und Blut" geht es in etwa so dröge zu wie im Diercke Weltatlas.

Und dennoch: Wer dieses Universum schätzt, der könnte sich wohlfühlen. Denn das faszinierende an Game of Thrones sind ja eben nicht nur die Könige und Lords, nicht nur die Schlachten, Burgen, Lieder, nicht nur die religiösen und kulinarischen Besonderheiten und so weiter. Das faszinierende an Game of Thrones, ist all das zusammen, das Worldbuilding, das Fantasy-Amalgam, das Universum – und das gewinnt mit diesem detailversessenen Buch noch mehr an Tiefe. Nach der Lektüre von "Feuer und Blut" weiß der Game of Thrones-Fan zum Beispiel endlich, wer im Jahr 55 nach Aegons Eroberung anlässlich der Hochzeit von Lady Tempelheim mit Lord Mullendor das Turnier zwischen dem Königstor und dem Löwentor in Königsmund gewonnen hat – und kann so gleich mal den nächsten Artikel im Game of Thrones Wiki anlegen. Besser geht's eigentlich nicht.

