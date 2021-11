George Orwells "1984" - Warum der Roman heute noch bewegt

"Mit den ganzen sozialen Medien sind wir wahrscheinlich schon fast so weit wie in 1984. Dass jeder outet, was er isst, was er trinkt und andersrum können sie wahrscheinlich genau kucken, was wir so machen", sagt eine Frau in der Münchner Fußgängerzone. BR-Autor Michael Mandlik wollte wissen: "Was verbinden Sie mit 1984?" Die häufigste Antwort lautete allerdings: "Das Buch sagt mir was, aber ich erinnere mich nicht mehr genau daran."

Lange war "1984" - die Dystopie eines totalitären Überwachungsstaats - Schullektüre. Inzwischen ist sie das nicht mehr. An Aktualität hat der Stoff aber nichts eingebüßt, meint Katarina Agathos, BR-Chefdramaturgin. Orwell in die Gegenwart holen - das war der Ansatz von ihr als Redakteurin und dem Hörspielregisseur Klaus Buhlert. Agathos erinnert sich an das Jahr 1983, als in Deutschland eine Volkszählung stattfand und an das Orwell-Jahr 1984, das darauf folgte, das man daraufhin ausrief. "Damals schien 1984 sehr aktuell, und heute scheint das wieder der Fall zu sein. George Orwell hat da wohl wirklich einen Stoff geschaffen, der zeitlos und immer zeitgemäß zugleich ist."

George Orwell knüpft seine Kritik nicht an ein bestimmtes politisches System

"Dass er wieder so aktuell wirkt, muss damit zusammenhängen, dass Orwell seine Kritik eben nicht an ein bestimmtes politisches System knüpft", sagt Professor Dr. Ingo Behrensmeyer, Sprach- und Literaturwissenschaftler an der LMU München. Man könne ihn eben nicht nur auf den Kommunismus oder das System der DDR hin lesen, wie lange Zeit im Westen praktiziert. "Was ihn ausmacht, und was ihn heute noch so attraktiv macht, ist seine Verknüpfung von Literatur und Politik, die vielleicht andere dystopische Romane nicht so stark geprägt haben."

"Fake News, alternative Fakten, Sprechverbote, Cancel Culture - da bietet sich der Roman heute wieder an, um über diese Dinge nachzudenken", meint Behrensmeyer. Und sieht im Roman immer noch eine Warnung: "Sehr interessant ist, was passiert, wenn es keine Wahrheit mehr gibt. Dann gibt es nämlich nur noch Macht. Und wo es nur noch Macht gibt, gibt es nur noch Unterdrückung."

Neusprech und die Bedrohung der Gedanken

"Orwell war ja auch ein großer Journalist, Essayist und Sprachkritiker. Er hat schon in den Dreißiger Jahren immer wieder auf Manipulation durch Sprache aufmerksam gemacht. Die damaligen Feinde der Wahrheit waren für ihn eher die großen Zeitungsbesitzer, Filmstudiobosse und Bürokraten, aber er sah die Gedankenfreiheit auch durch vorauseilenden Gehorsam seitens der Intellektuellen bedroht", so Behrensmeyer. George Orwell zeige in diesem Roman, wie Realität konstruiert werden könne, durch Medien manipuliert und wenn große Teile der Gesellschaft eine solche Realität als wahr akzeptierten:

"Hunderte Substantive wird man in Zukunft gar nicht mehr brauchen. Den meisten Ausschuss gibt es allerdings bei den Adjektiven und bei den Verben. Wenn man ein Wort wie gut hat, warum braucht man dann noch ein Wort wie schlecht? Un-gut tut es ja auch. (Neusprech aus "1984")

"Die Mächtigen sind im Besitz einer Wahrheit, die sie selbst geschaffen haben und selbst jederzeit ändern können. Die Ohnmächtigen sind dem hilflos ausgeliefert", analysiert Behrensmeyer die Konstellation in 1984. "Dabei spielt Sprache eine Rolle, als Machtinstrument einerseits, aber auch - und das macht große Literatur ja aus, als Möglichkeit des Widerstands."

Warum gerade aufmerksames Zuhören wertvoll ist, um Wahrheit und Lüge voneinander zu trennen, beschreibt "1984"-Regisseur Klaus Buhlert.