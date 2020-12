Arche All: George Clooney in der Soft-Apokalypse "Midnight Sky"

George Clooney schaut mit seinem dichten Bart aus, als wolle er Ernest Hemingway spielen in einer modernen Vision: der alte Mann und das Klima. Oder: der alte Mann und das schmelzende Polareis. Wegen einer globalen Umweltkatastrophe wird eine Forschungsstation in der Arktis evakuiert. Der von Clooney gespielte Astronom Augustine Lofthouse bleibt allein zurück. Den Midnight Sky hat er sein Leben lang studiert, um den Anfängen des Universums nahe zu kommen. So tapert er durch die Flure der verlassenen Station und nimmt in der menschenleeren Kantine ein einsames Mahl zu sich. Er hat Krebs und wird sowieso sterben. Bis es soweit ist, möchte er noch retten, was zu retten ist. Wir schreiben das Jahr 2049 und die Welt geht unter.

Weltuntergang als Science Kitsch

Lofthouse versucht Kontakt mit jenem Raumschiff aufzunehmen, das sich auf dem Rückweg vom Jupitermond K23 befindet. Der wurde auf seine zukünftige Bewohnbarkeit durch Menschen untersucht. Ergebnis: positiv! Nun soll die Crew umdrehen, mit dem Transporter als einer Art Arche im All zurückfliegen zu K23, denn auf der Erde wird es bald kein Leben mehr geben.

Trotz der dramatischen Entwicklungen kommt der Film nie recht in Fahrt. Wohl bewusst verzichtet Clooney als Regisseur auf Szenen vom Exitus des Planeten und gibt auch keine Erklärungen für das Ende der Menschheit. Selbsteinsichtig verkündet er im Plural lediglich, wir hätten besser aufpassen müssen auf unsere Erde. Etwas irritiert und zunehmend teilnahmslos schaut man dieser soften Apokalypse zu. Der Fokus auf die Hauptfigur, denkt man sich, könnte ja auch eine interessante Alternative zu den Special-Effects-Orgien à la Roland Emmerich sein. Doch Clooney, so schön er diesen alten Wissenschaftszausel mit grauem Bart spielt, weiß als Regisseur mit sich als Hauptfigur nicht wirklich etwas anzufangen. Die Science Fiction wird zum belanglosen Science Kitsch, wenn Augustine zunehmend seiner unehelichen Tochter nachsinnt, die er nie kennengelernt hat, weil er, wie die Mutter des Kindes ihm das vorwirft, den Kopf immer woanders hat.