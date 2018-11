Liedermacher, Menschendurchschauer: Georg Ringsgwandl wird 70

Mein Buckel ist krumm, mein Schritt ist schlurf, / wos hab ich für a Figur? / Gehöre ich in die Politik / oder mehr in die Kultur? - aus dem Lied „Deppert“ von Georg Ringsgwandl

Frech, gschnappert, gfotzert. Georg Ringsgwandl, der Menschendurchschauer und Präzisionsbeschreiber. Jedes Lied, sagt er – egal wie absurd und komisch – muss so viel Gehalt haben, dass es auch bei einer Beerdigung gespielt werden kann: "Der reine Kasperl, der keine Melancholie und keinen dunklen Untergrund hat, ist einfach nur lustig oder lächerlich. Aber der reine Tragiker, ja, ist genauso lächerlich."

Ein Rod Stewart in der bayerischen Dorfdisko

Er schafft es in ein, zwei Strophen ganze Psychogramme zu entwerfen. Scharf. Sehr genau. Er singt von den Grattlern, den "Garten-Nazis" in den Vororten und vom Mädchen, das aus der Provinz abhaut. Während die meisten Liedermacher an den gleichen drei Akkorden kleben bleiben, ist es bei ihm wie bei Picasso oder einer kaputten Waschmaschine: immer neue Farben – auch wenn’s nicht passt! Bekannt wird er ab den späten 70ern als "Gurkenkönig von Mittenwald". Er kommt als Müllsack auf die Bühne oder als Lippenstift-Punk. Er will sich maximal absetzen von den Protest-Schrammlern seiner Zeit. "Was mir gegen den Strich gegangen ist, war einfach, dass diese ganze Szene so unglaublich bieder war", sagt Ringsgwandl. "Das war so eine wohlstandsalternative Antibürgerlichkeit, also was ganz verkackt Spießiges, was sich als fortschrittlich verkauft hat. Und zur gleichen Zeit gab es aber schon Lou Reed und es gab David Bowie und dieses ganze abgefahrene, geile Zeug."

Riesennase, ulkiges Gestell. "Da Ya Think I'm Sexy?" von Rod Stewart verlegt er in eine bayerische Dorfdisko. Man stelle sich bitte ein hochgewachsenes Grischperl vor, im Leopardenbadeanzug mit neon Stirntuch. Und das singt: "Mogst Du meinen Körper, / glaabst du, i bin sexy, / komm, und gib mir doch Bescheid!"

Kardiologe mit dem falschen Hobby

Er führt auch ein bürgerliches Leben. 1984 wird er Oberarzt der Kardiologie in Garmisch-Partenkirchen. Eine Stelle auf Lebenszeit. "In der Klinik war ich überdreht, weil ich Angst hatte, dass die anderen mir irgendwie sagen, der Typ arbeitet in der Klinik nicht mehr gescheid", erinnert sich Ringsgwandl. "Jetzt musste ich in der Klinik besonders genau sein, weil die Ärzte es natürlich nicht gut gefunden haben, was der Typ da für verrücktes Zeug macht, weil in der Ärzteschaft Streichquartett, das wäre schon noch in Ordnung gewesen und Golfspielen auch, aber so was Verrücktes auf der Bühne: no way."

Der Oberarzt schreibt seine Texte auf die Rückseiten von EKG-Bögen oder im Auto auf den Weg zu den Auftritten, haut die Lieder in Echtzeit raus, überfordert seine Musiker – und das Publikum. Am Anfang spielt er mehr als nur einmal einen ausverkauften Saal fast völlig leer. Ringsgwandl "Es kann ja nicht wahr sein, dass wir hier noch rumhocken und Pfadfinder-Lieder schreiben und so – und da dachte ich mir: Scheiß drauf. Du machst es so radikal wie irgendwie möglich."

Er kündigt, trotz 500.000 Mark Schulden

Er ist wie eine Kerze, die an zwei Enden brennt. 1993 hat er drei kleine Kinder und 500.000 Mark Schulden fürs Haus in Garmisch. Und schmeißt die Lebenszeitstelle hin. An den Münchner Kammerspielen macht er zwei legendäre Inszenierungen: "Die Tankstelle der Verdammten" und "Ludwig II. – die volle Wahrheit". Bei den Proben berserkert er so, dass ihm die Hälfte der Schauspieler abhaut. Auch bei seinen Konzerten schlägt er verbal um sich, einmal so schlimm, dass ihn zwei beschimpfte Damen einen Maßkrug voll Bratensoße über den Kopf schütten.

Bis vor ein paar Jahren fand sich Ringsgwandl selbst unzulänglich, zweifelte an sich, hatte bei seinen Konzerten oft das Bild seines strengen Vaters vor sich, ein verletzter Weltkriegsveteran, der ihn als Kind heftig geschlagen hatte. Er wird von anderen Jungs gemobbt. Sein Vater bringt ihm bei zuerst zuzuschlagen – mit der Faust auf die Nase. "Und das habe ich dann getan, weil ich vor meinem Vater mehr Angst hatte, als vor diesen bösen Buben", erinnert sich Ringsgwandl. "Und das nächste Mal, als ein böser Bub kam und dem kleinen Schorschi bös wollte, habe ich dem mit der Faust mitten eins in die Fresse gehaut."

Ringsgwandl ist in Staffabruck geboren, einem armen Stadtteil von Bad Reichenhall. In der gesamten Verwandtschaft gab es niemanden, der mehr als die Volksschule besucht hatte. Musik als Beruf war jenseits der Vorstellungskraft. Jetzt, zum Siebzigsten – ist er wieder auf Tour mit einem lauten, vogelwilden Programm. Sein liebstes Fahrzeug ist die Achterbahn: "Es muss einfach eine wahnsinnsexzessive Gaudi drin sein. Mir Purzelbaum und Überschlag und so", erklärt er. "Aber ich weiß, dass links und rechts davon einfach ein nicht vorhersehbares Grauen lauert möglicherweise. Auch das muss irgendwo mitschwingen. Und wenn es fehlt, wenn es nur Tralala ist und Ententanz. Vergiss es einfach."