Georg Milzner: "Das Zeitalter des Selbstverlustes"

Wenn wir jemandem Aufmerksamkeit zuwenden und ihm ohne Ablenkungen zuhören, messen wir ihm und dem, was er sagt, in der Regel Wert bei. Früher eher eine Selbstverständlichkeit, heute eine Mangelware.

Ständig das Smartphone in der Hand, kommt es bei vielen Nutzern zur Umverteilung oder gar gänzlichen Absorption der Aufmerksamkeit durch das digitale Gerät. Bei sich selbst merkt man dieses Verhalten kaum, während es bei anderen umso mehr stört.

Das Zeitalter des Selbstverlustes: Wir sind überall, nur nicht bei uns.

Doch die Aufmerksamkeit wandert dabei nicht nur von unserem Gegenüber auf das Smartphone ab. Immer mehr Menschen verwenden viel Zeit darauf, selbst mehr von dem begehrten Gut "Aufmerksamkeit" in der digitalen Welt zu bekommen – in Form von Likes, Followern und ähnlichem.

Die Folge: Wir verlieren uns selbst, sagt Georg Milzner, Psychologe und Therapeut mit dem Schwerpunkt Hypnotherapie in Münster. Wir leben in einem Zeitalter des Selbstverlustes – das ist gewissermaßen der Kollateralschaden des neuen Lebens mit dem Smartphone in der Hand. Milzner spricht von einem subtilen und unreflektierten Prozess.

Die Gefahr: Am eigenen Wertemodell "vorbei-leben"

"Tatsächlich wird die Aufmerksamkeit für uns selbst, unser eigenes inneres Geschehen, unsere Emotionen, für Körpergefühle, tiefe Reflexionen über Werte und dergleichen, immer weniger, wenn die Aufmerksamkeit permanent ins Außen schweift," so die Einschätzung des Psychologen.

Das hat Folgen: Ein Mensch, der sich selbst immer weniger wahrnimmt, wird zunehmend weniger wissen, wer er ist. Das birgt die Gefahr, an dem eigenen Wertemodell – an sich selbst, und an dem, was einem wirklich wichtig ist – vorbei zu handeln.

Kulturwandel bewusst gestalten

Der Psychologe Georg Milzner sieht sich nicht als Gegner der digitalen Bewegung. Er plädiert jedoch für einen verträglichen Kulturwandel, bei dem der Mensch nicht auf der Strecke bleibt. Das beginnt für ihn mit Kleinigkeiten: "Schalten Sie ihr Handy ab und an mal aus. Man schläft zum Beispiel besser, wenn man zur Nacht das Handy ausmacht."

Doch das reicht noch nicht. Vielmehr müsse eine gesellschaftsübergreifende Debatte darüber angestoßen werden, was dieser kulturelle Wandel durch die Digitalisierung überhaupt für die Menschen bedeutet und wie man damit umgeht. Das sei derzeit noch völlig unreflektiert, so der Psychologe.