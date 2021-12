Georg Hieronimus Bestelmeier: Der Katalog-König von 1803

Mit einem scharfen Messer spaltet Karin Falkenberg eine Scheibe von einem gedrechselten Holzreifen ab. Die Scheibe hat den Umriss eines kleinen Schafes. Fertig ist das Holzspielzeug. Im Nu bevölkern Elefanten, Giraffen, Igel und Katzen den Tisch. Die Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseum zeigt, wie früher im Erzgebirge Spielsachen gemacht wurden.

Georg Hieronimus Bestelmeier: findiger Hersteller und Händler

Der Auftraggeber der Spielzeugmacher residiert in Nürnberg: Georg Hieronimus Bestelmeier. Um das Jahr 1800 ist er ein mächtiger Großhändler. Nahe der Lorenzkirche steht seine Zentrale, Herzstück eines Netzwerkes an Filialen in ganz Deutschland. Wie etwa im Erzgebirge lässt er billig produzieren. Seine Gewinnmargen sind enorm. Er verdiente aber nicht nur gut, sondern behauptete sich zudem als einer der größten Spielwarenhändler überhaupt, so Spielzeugmuseums-Leiterin Falkenberg.

Aufstieg zum König des Versandhandels

Ab 1803 perfektioniert Bestelmeier seinen Katalog. Wer es sich leisten kann, gönnt sich den Luxus, darin zu bestellen. Lange vor Quelle, Otto und Neckermann wird Bestelmeier zum König des Versandhandels. Im Spielzeugmuseum blättert Leiterin Karin Falkenberg mit weißen Handschuhen in einer 200 Jahre alten Originalausgabe.

"Bestelmeier war ein begnadeter Kaufmann. Der hat richtig gerne gehandelt und hatte super-coole Ideen, wie er seine Waren noch besser an den Mann und an die Frau bringen konnte." Karin Falkenberg, Leiterin Spielzeugmuseum Nürnberg

Feinste Kupferstiche zeigen Produkte im Katalog

"Selbstlaufend" steht neben der kleinen Abbildung eines Pferdchens auf Rädern. Ein paar Seiten weiter: eine Puppenküche voller Teller, Töpfe und Krüge. Bis hin zum winzigen Handbesen - alles ist in dem alten Katalog genau zu erkennen. Die hohe Qualität der Kupferstiche lässt sich Bestelmeier etwas kosten.

Historische Vorlage für BR-Dokudrama 1806

Im BR-Dokudrama "1806 – Die Nürnberg Saga" erwacht das historische Spielzeuggeschäft des Herrn Bestelmeier zum Leben: In einer Szene steht der Kaufmann mit gepuderter Perücke anbiedernd hinter dem Ladentisch und berät eine Kundin. Susanna von Tucher lässt sich neue Trends aus England zeigen, darunter eine "English Doll": eine Anziehpuppe aus Karton mit großer Garderobe zum Wechseln. Die kleine Tochter Marie von Tucher bestaunt derweil die winzigen Zinnteller einer Puppenküche. Vor Freude hat sie schon ganz leuchtende Augen. Die Spielszenen im BR-Dokudrama "1806 – Die Nürnberg Saga" haben historische Vorlagen.