Georg-Büchner-Preis 2021 geht an den Österreicher Clemens Setz

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt hat heute verkündet, dass Clemens Setz den Georg-Büchner-Preis 2021 erhält. Die offizielle Preisverleihung findet am 6. November in Darmstadt statt.

Die Jury begründetet ihre Entscheidung, indem sie auf die besondere Vielseitigkeit des Schriftstellers hinwies. So gelinge es Setz, die "bisweilen verstörende Drastik" unserer Gegenwart zu erkunden und dabei zugleich "einem zutiefst humanistischen Impuls" zu folgen. Er verbinde "enzyklopädisches Wissen" mit einer außergewöhnlichen "sprachschöpferischen Imagination".

Setz bereits mehrfach ausgezeichnet

Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren und studierte an der dortigen Universität Mathematik und Germanistik. 2007 erschien sein Debütroman "Söhne und Planeten". Für sein umfangreiches Werk wurde der Österreicher schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem 2011 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse.

Der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Zu den Preisträgern gehören renommierte Autoren wie Max Frisch (1958) oder Günther Grass (1965). 2020 wurde die Lyrikern Elke Erb ausgezeichnet.