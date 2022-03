Generationenwechsel im Pfarrgemeinderat - so wählten Katholiken

Mehr als fünf Millionen Katholikinnen und Katholiken ab 14 Jahren waren am vergangenen Sonntag aufgerufen, wählen zu gehen. Aber nur eine Minderheit der Mitglieder hat von diesem Recht Gebrauch gemacht. Noch liegen nicht alle Ergebnisse aller bayerischen Diözesen vor, ein paar Entwicklungen zeichnen sich jedoch bereits ab.

Wahlbeteiligung sinkt

So vermelden die meisten bayerischen Bistümer - trotz Brief- oder Onlinewahlmöglichkeiten - eine sinkende Wahlbeteiligung, die zwischen 12,3 Prozent im Erzbistum München-Freising und 17,4 im Bistum Eichstätt schwankt und jeweils deutlich unter dem Niveau von 2018 liegt.

Der Eichstätter Diözesanratsvorsitzende Christian Gärtner bewertet die Wahlbeteiligung dennoch als "sehr gut". Es zeige, dass trotz Pandemie, durch die das Gemeindeleben stark eingeschränkt worden sei und trotz des Missbrauchsskandals "immer noch sehr viele Gläubige bereit sind, sich für die Kirche vor Ort zu engagieren". Der Diözesanrat im Erzbistum München-Freising führt die teilweise stark gesunkene Wahlbeteiligung (von 26 auf 15 Prozent in der Region Nord und von 10,7 auf 7,7 Prozent in der Region München) auf die sinkende Kirchenbindung großer Teile der Gesellschaft zurück. Hinzu komme, dass das Vertrauen vieler Gläubiger in die Kirche durch das neue Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Bereich der Erzdiözese stark belastet worden sei, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mehr Frauen

Im Vergleich zu früheren Wahlen haben sich 2022 mehr Frauen zur Wahl gestellt und sind gewählt worden. So stieg im Bistum Augsburg der Frauenanteil bei der Kandidatur von 70 Prozent im Jahr 2018 auf 74 Prozent in diesem Jahr. Einen ähnlichen Anstieg vermeldet auch das Erzbistum München-Freising wie auch das Bistum Eichstätt von 63 auf jetzt 67 Prozent. Die meisten Frauen wurden mit einem Anteil von 73,5 Prozent im Dekanat Weißenburg-Wemding gewählt, die wenigsten Frauen kamen im Dekanat Ingolstadt mit 54,6 Prozent zum Zug. Besonders wenig Frauen wurden in der Kuratie Bischbrunn im Dekanat Main-Spessart im Bistum Würzburg gewählt. Dort sind nur 16,7 Prozent des Pfarrgemeinderates weiblich.

Viele neue Gesichter

Etwa ein Drittel der Gewählten sind im Bistum Würzburg neu im Gremium. Deutlich gestiegen ist auch der Anteil der neuen Gesichter im Bistum Augsburg. 46 Prozent (2018: 40 Prozent) stellten sich erstmals zur Wahl. In vielen Pfarreien habe wohl eine Art "Generationenwechsel" stattgefunden, heißt es in einer Mitteilung des Bistums. Viele langjährige ältere Pfarrgemeinderäte seien 2022 nicht mehr zur Wahl angetreten.