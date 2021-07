Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz verlässt Nürnberg

Die Nürnberger Staatsoper muss sich erneut auf die Suche machen: Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz hat angekündigt, ihren Vertrag nicht zu verlängern und damit in zwei Jahren das Haus in Nürnberg zu verlassen.

Fokuswechsel bei Joana Mallwitz

Mallwitz, die 2019 als "Dirigentin des Jahres" ausgezeichnet worden war, brauche nach 18 Jahren in festen Stellen an Opernhäusern einen Fokuswechsel, heißt es in einem Statement an den BR. Eine Rolle spiele bei ihrer Entscheidung demnach auch, dass sie bald Mutter werde.

Außerdem führte die Generalmusikdirektorin als Grund auch das Scheitern der Konzertsaal-Pläne in Nürnberg an. Sie hätte das Orchester gerne bis zur Eröffnung geleitet. Jetzt freut sich Mallwitz, die seit Jahren ein Publikumsmagnet ist, auf ihren Abschluss in Franken.

"Die Arbeit am Staatstheater Nürnberg und insbesondere die musikalische Arbeit mit der Staatsphilharmonie beglücken mich sehr und ich freue mich auf die zwei Jahre, die noch vor uns liegen und die wir mit spannenden Projekten gemeinsam auskosten werden." Joana Mallwitz, Generalmusikdirektorin

Großes Bedauern bei Staatsintendant Herzog

Staatsintendant Jens-Daniel Herzog hatte jüngst seinen Vertrag in Nürnberg um weitere acht Jahre bis 2031 verlängert und muss nun eine Nachfolge für diesen immens wichtigen Posten finden. Er bedauert die Entscheidung von Joana Mallwitz sehr.

"Ihre Arbeit in Nürnberg wird Spuren hinterlassen, denn ihre Interpretationen großer Klassiker und ihr Gespür für das Musiktheater haben Maßstäbe gesetzt." Jens-Daniel Herzog, Intendant Staatstheater Nürnberg

Wohin es die immer wieder von Kritikern hochgelobte Dirigentin nach ihrem Vertragsende im Jahr 2023 verschlägt, ist noch offen. Derzeit weilt sie in Salzburg, wo sie dieses Jahr zum zweiten Mal bei den Festspielen das Orchester leiten wird.