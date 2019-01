"Gendersternchen" ist Anglizismus des Jahres

Der Begriff "Gendersternchen" ist in Deutschland zum "Anglizismus des Jahres 2018" gekürt worden. Unter anderem die sprunghafte Verbreitung des Wortes im öffentlichen Sprachgebrauch habe die Jury zu der Wahl bewogen, sagte der Sprachwissenschaftler und Juryvorsitzende, Anatol Stefanowitsch, am Dienstag in Berlin. Allein im Jahr 2018 habe die Häufigkeit des Begriffs um mehr als das Zehnfache zugenommen - angetrieben durch Diskussionen um eine mögliche Aufnahme des "Gendersternchens" in die amtliche Rechtschreibung. Der Begriff sei "eine klare Bereicherung des deutschen Wortschatzes", hieß es weiter.

Die insgesamt sechsköpfige Jury würdigte den Angaben zufolge mit der Wahl des "Gendersternchens" ausdrücklich auch die Rolle des Wortstamms "Gender" und des daraus abgeleiteten Verbs "gendern", dessen Häufigkeit in den vergangenen Jahren ebenfalls stetig zugenommen habe. Der Wortstamm "Gender" bezeichnet den Sprachexperten zufolge "eine Perspektive auf Geschlecht als kulturell hergestellter und damit veränderbarer Kategorie". Es ergänze so das Wort Geschlecht, das eher eine biologische Perspektive einnehme.

Platz zwei und drei für "Framing" und "nice"

Das Verb "gendern" findet sich der Jury zufolge seit der Jahrtausendwende im Sprachgebrauch. "Gegendert" werden könnten Texte, aber auch Institutionen oder Gesellschaftsbereiche, hieß es. Der Begriff "Gendersternchen" sei im allgemeinen Sprachgebrauch von 2013 an zunächst in Form von "Gender Star" aufgetaucht. Obwohl das Wort aus englischen Wortbestandteilen zusammengesetzt sei, handele es sich dabei um eine deutsche Wortschöpfung - einen sogenannten "Scheinanglizismus".

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Begriffe "Framing" und "nice". Das Wort "Framing" bezeichnet die Darstellung eines Themas aus einer bestimmten Perspektive mittels sprachlicher Bilder, mit dem Ziel, bestimmte politische Positionen zu diesem Thema überzeugend zu vermitteln. Das Wort "nice" ist ein ursprünglich eher jugendsprachliches Synonym für "gut" oder "toll", das sich seit einigen Jahren aber auch im Sprachgebrauch junger Erwachsener findet, hieß es.

Empfehlung der Stadt Hannover

Bereits in den vergangenen Wochen war der Begriff "Gendersternchen" in den Medien wieder deutlich präsent. Grund war eine Empfehlung der Stadtverwaltung Hannover für eine geschlechtergerechte Sprache, in der Angestellten der Gebrauch des Wortes angeraten wird.

Der "Anglizismus des Jahres" wird in Deutschland seit 2010 gekürt. Damit soll den Initiatoren zufolge ein "positiver Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes" geleistet werden. Im vergangenen Jahr holte der Begriff "Influencer" den Titel. Davor waren es die Wörter "leaken" (2010), "Shitstorm" (2011), "Crowdfunding" (2012), die Nachsilbe "-gate" (2013), "Blackfacing" (2014), "Refugees Welcome" (2015) und "Fake News" (2016).

