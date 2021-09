"Gemischtes Gefühl": So startet Jens Neundorff in Meiningen

Zum Spielzeitauftakt wollte der neue Intendant natürlich am liebsten eine ganz große Oper präsentieren, mit Chor und allem drum und dran. Wegen der Pandemie musste es drei Nummern kleiner zugehen: Ganze vier Sänger sind in Georg Friedrich Händels selten gespielter Oper "Amadigi di Gaula" (1715) besetzt: "Wir wollten hier richtig groß aufschlagen. Was angenehm ist, dass wir gemerkt haben, dass der Kompromiss gar keiner ist. Es ist eine wunderbare Zauberoper von Händel, und die hat irgendwie auch mit dem Haus zu tun."

"Das Publikum ist sehr bereit und offen"

Und so konnten die Ausstattungsabteilungen, vor allem die Kostümschneider, zeigen, was sie drauf haben: Opulente Kostüme und ein barockes Welttheater prägten die Inszenierung. Das Publikum war begeistert - ziemlich wichtig in Meiningen, wo es gilt, die Zuschauer nicht zu irritieren: "Für unsere Steuergelder, die wir bekommen, müssen wir ein kalkulierbares Risiko eingehen, und wir dürfen das Publikum natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Und ich muss gestehen, am Ende meiner neun Jahre in Jahre in Regensburg konnten wir Stücke spielen, für die wir anfangs noch ausgebuht worden wären. Das Publikum ist sehr bereit und sehr offen, und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht."