Gemeinschaft schaffen: Pritzker-Preis für Architekt Francis Kéré

Verantwortungsvolles und gemeinschaftliches Bauen

Den Gewinn des Pritzker-Preises begreift Francis Kéré jetzt als große Bestätigung seiner Maxime, so einfach, verantwortungsvoll und gemeinschaftlich wie möglich zu bauen: "Mein Gesetz, das sind die Menschen. Ich muss so gut bauen, dass sie inspiriert werden. Dass sie glücklich werden. Dass sie fasziniert werden von dem, was sie gemeinsam geschaffen haben. Dass sie das, was ich mache, als ihr Eigenes betrachten. Dass sie es schützen. So sehe ich meine Bauweise und auch mein Verhältnis zu Deutschland. Und das ist gut, das ist wunderbar."

Büro in Berlin – Bauten überall

Francis Kéré betreibt sein Architekturbüro in Berlin, ist in aller Welt unterwegs und plant und baut nach wie vor viel in afrikanischen Ländern – so etwa die neue Zentrale des Goetheinstitutes in Dakar, die Nationalversammlungen von Benin und Burkina Faso oder den Nationalpark von Mali. Er entwickelte zwei spannende Projekte für München: den TUM Tower, ein multifunktionales Bürgerzentrum im Herzen des Forschungscampus Garching der Technischen Universität, sowie den Kunstareal-Pavillon, der die Münchner Museen rund um die Alte Pinakothek verbinden soll.