Gelungen: "Die Ausgrabung" mit Carey Mulligan und Ralph Fiennes

Sie wären schon ein hübsches Paar – das verraten viele Szenen dieses Films. Aber wenn sich eine Anziehung zwischen den beiden Hauptfiguren einstellt, dann ist es die einer Geistesverwandtschaft von zwei Sonderlingen.

Sie ist eine Frau, die ihrem archäologischen Interesse wegen ihres Geschlechts besser nicht nachgehen sollte. In den 1930er Jahren, in denen der Film spielt, ist das schließlich Männersache. Er wiederum, immerhin ja ein Mann, der zudem auch alles über die Archäologie weiß, was es zu wissen gibt, gehört der falschen Klasse an und ist deshalb aus dem Kreis ernsthafter Archäologen ausgeschlossen.

Archäologische Sensation: Das Bootsgrab von Sutton Hoo

Ausgerechnet diese beiden Figuren, Mrs. Pretty und Basil Brown, machen in dem Film "Die Ausgrabung" einen Jahrhundertfund: Sie entdecken in Ostengland ein Bootsgrab, reich an Schätzen und verborgenem Wissen.

Dabei lässt der Beginn des Films keinen solchen Erfolg vermuten: Mrs. Pretty, eine junge und sehr hübsche Witwe, lädt Brown auf ihren Grund ein: Sie sei immer schon neugierig gewesen, warum sich auf ihrem Land Hügel abzeichneten – ganze Legenden rankten sich um dieses Stück Land, erklärt sie und fügt für ihr skeptisches Gegenüber hinzu: Dass sie nicht wie die anderen Frauen an den Mythen interessiert sei, sondern – wie Brown selbst – an der Archäologie, und das seit ihrer Kindheit.