So wurde München zur Wiege der Street Art-Bewegung Deutschlands

Von der Straße geholt

Natürlich hat sich in den letzten drei Jahrzehnten einiges getan bei den Farben, der Technik – und der öffentlichen Wahrnehmung. Heute ist Graffiti Kunst. Immer mehr Galerien stellen Street Art aus. In München hat gerade das riesige Kunstlabor auf dem Gelände der ehemaligen Tengelmann-Zentrale eröffnet, 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche für Street Art. Zwar nur zur Zwischennutzung, bis im Dezember die Abrissbirne kommt. Trotzdem auch, um bis dahin mit der Kunst Geld zu verdienen. Untergräbt das nicht den Wesenskern der Street Art, wenn man Geld bezahlen muss, um sie zu sehen, wenn sie eine Institution gehört?

Loomit meint Ja und Nein: Die Idee, leerstehende Gebäude zu bemalen, sei für die Szene ein alter Hut. Das gab es schon vor 30 Jahren. Und: Es sei auch durchaus angenehm, in beheizten und lichtdurchfluteten Räumen an die Arbeit zu gehen. Im Kunstlabor sprayen und malen die Künstler Tür an Tür, man kennt und schätzt sich, und weil für die Ausstellung Eintritt gezahlt wird, können sie Reise- und Materialkosten decken. Immerhin.

Der Kunstmarkt mischt mit

Doch Loomit kennt auch die Probleme, die mit dem Kunstmarkt in die Szene kommen. Richtig schwierig würde es immer dann, wenn Galeristen zu viel Mitsprache haben. Wenn sie den Künstlern etwa vorschreiben, wie viel sie noch in der Öffentlichkeit arbeiten dürfen. Denn sind zu viele Werke eines Straßenkünstlers einfach so im öffentlichen Raum verfügbar, sinkt ihr Marktwert.

Diesem banalen Prinzip von Angebot und Nachfrage hat sich Loomit ein Leben lang entzogen. Er ist gerade 50 geworden und macht immer noch, was er will. Demnächst reist er wieder in die USA und nach Südamerika, um sich dort mit befreundeten Sprayern auszutoben. Er erhält immer wieder Auftragsarbeiten gerade auch in der Landeshauptstadt, wo er im vergangen Jahr in Blickweite des Münchner Hauptbahnhofs eine 23 mal 10 Meter große Fassade in Kollaboration mit dem ebenfalls aus München kommenden Sprayer WON ABC gestaltet hat. Das großflächige Graffito zeigt den Widerstandskämpfer Georg Elser.