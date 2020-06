Geliebter Feind: Donald Trump und die sozialen Medien

Ausgerechnet also dem Mann, der die sozialen Medien wie kein anderer zur politischen Kommunikation nutzt, scheint auf Twitter, Facebook & Co. gerade kaum etwas zu gelingen. Das gilt auch für seinen Umgang mit den Plattformen selbst. Twitter hat erneut ein Trump-Video als "manipuliert" gekennzeichnet, Facebook hat einen Clip gelöscht, der ein Nazi-Symbol enthielt. Das Netzwerk von Mark Zuckerberg hat zudem angekündigt, politische Werbung abstellen zu wollen. Das dürfte eher ein Nachteil für die Trump-Kampagne sein, die traditionell auf Werbung in Sozialen Netzwerken setzt. Twitter hatte bereits vor einigen Monaten jegliche politische Werbung in seinem Netzwerk untersagt.

Unter "Frenemies": Trumps Freund-Feindschaften

Ende Mai hat Trump den Streit mit den sozialen Netzwerken eskaliert und eine Verordnung auf den Weg gebracht, um die Haftungsregeln für soziale Netzwerke zu verschärfen. Das könnte Facebook und Co. empfindlich treffen, die Frage allerdings ist, ob das so ohne weiteres auch rechtlich durchzusetzen ist. Klar ist: Das Verhältnis zwischen Trump und den sozialen Netzwerken bleibt ambivalent. Trump braucht Twitter, Twitter braucht Trump. Sie sind letztlich "Frenemies", Friends und Enemies zur gleichen Zeit.