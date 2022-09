"Geliebte Werke": Britische Bestseller-Autorin Mantel gestorben

Sie hat dem historischen Roman wieder zu neuen Höhenflügen verholfen: Die vielfach ausgezeichnete britische Autorin Hilary Mantel - gleich zweimal erhielt sie den renommierten Booker Preis - ist gestorben. Das teilte jetzt das Verlagshaus HarperCollins mit. Mantel sei unerwartet, aber friedlich umgeben von Angehörigen und Freunden gestorben. "Ihre geliebten Werke gelten als moderne Klassiker. Sie wird sehr vermisst werden", hieß es in der Mitteilung des Verlags.

Booker Prize für "Wölfe" und die Fortsetzung von "Falken"

Ihr historischer Roman "Wölfe" - im Original "Wolf Hall" (2009) - über den Aufstieg von Thomas Cromwell wurde mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Die Jury des angesehensten Preises für Literatur aus Großbritannien pries die 650 Seiten lange Darstellung der Geschichte Cromwells in höchsten Tönen. Eine Geschichte von ärmlichen Anfängen in einem Londoner Vorort zum mächtigsten Mann im Staat Heinrichs VIII. Die Jury lobte "die Kühnheit der Erzählung, die Inszenierung und die außergewöhnliche Art", einen zeitgenössischen Roman geschaffen zu haben, "der zufällig im sechzehnten Jahrhundert spielt".

Auch die Fortsetzung "Falken" wurde mit dem mit 50.000 Pfund dotierten Booker Preis geehrt. Damit ist Mantel erst die dritte Person, die zweimal mit dem Booker Prize ausgezeichnet wurde. Beide Romane wurden auch für das Fernsehen verfilmt und mehrfach für die Bühne adaptiert.

Historische Romane auf der Bühne

Hilary Mary Mantel, wurde am 6. Juli 1952 als Hilary Mary Thompson in Glossop, Derbyshire geboren. Sie kam erst auf Umwegen zum Schreiben von Romanen: Sie studierte Rechtswissenschaft an der London School of Economics and Political Science und der University of Sheffield und arbeitete nach ihrem Bachelor zunächst als Sozialarbeiterin. Sie ging mit ihrem Ehemann Gerald McEwen fünf Jahre nach Botswana und danach vier Jahre nach Saudi-Arabien. Zurück in England machte sie Filmkritiken für den Spectator und widmete sich erst dann ernsthaft dem Schreiben.

Die Royal Shakespeare Company brachte ihren Roman "Wolf Hall" in Stratford upon Avon auf die Bühne. Eine TV-Adaption von "Wolf Hall" wurde 2015 auf BBC Two ausgestrahlt. Im deutschsprachigen Fernsehen lief die sechsteilige Produktion auf Arte. Nach "Wölfe" und "Falken" beschloss der Roman "Spiegel und Licht" 2020 Mantels Trilogie über Thomas Cromwell. Hilary Mantels letztes Buch, der Band "Learning to Talk", kam erst in diesem Jahr heraus.

Mit Material der dpa