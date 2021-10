Geldof wird 70: "Man nannte mich den heiligen Bob"

Am 13. Juli 1985 findet "Live Aid" in London und Philadelphia statt. Durch die beiden Konzerte der Superlative, bei denen unter anderen Queen, Madonna, David Bowie, Elton John, Tina Turner, U2 und Led Zeppelin auftreten, kamen damals mehr als 127 Millionen Dollar für die Opfer der Hungersnot in Afrika zusammen. Angeblich zwei Milliarden Menschen verfolgten das Musikereignis weltweit an den TV-Bildschirmen. Bob Geldof, der mit seinen Boomtown Rats selbst dort auftrat, gilt als das Gesicht von "Live Aid". Seine Karriere gerät darüber plötzlich in den Hintergrund. "Man nannte mich den heiligen Bob", erzählt der Sänger. An seiner eigenen Musik habe kaum noch jemand Interesse gehabt.

Tragische Verluste in Geldofs Leben

Kommerzielle Misserfolge treffen Geldof nicht so hart wie menschliche Verluste. Seine Ex-Frau Paula Yates, die 1996 von ihm geschieden wird, stirbt 2000 an einer Heroin-Überdosis. 2014 stirbt Peaches, die zweite seiner drei gemeinsamen Töchter mit Yates, ebenfalls an einer Überdosis. "Wenn so etwas Schlimmes passiert, ist es unmöglich, die Trauer zu beschreiben, in der man versinkt", sagt er dem britischen "Guardian".

Mehr als zwanzig Jahre nach "Live Aid" lässt sich Geldof 2005 noch einmal auf ein riesiges Charity-Event ein. Gemeinsam mit U2-Sänger Bono ruft er "Live 8" ins Leben, acht Konzerte gegen weltweite Armut. Ein drittes Ereignis dieser Art wird es voraussichtlich nicht geben.

So konzentriert sich Bob Geldof, der seit 2015 mit seiner langjährigen Freundin Jeanne Marine verheiratet ist und mit der französischen Schauspielerin in London lebt, nun wieder auf seine Band Boomtown Rats. Im vergangenen Jahr veröffentlichten sie erstmals seit 36 Jahren wieder ein Studioalbum, seit September geht er auf Tour. "Bands wie die Boomtown Rats müssen heute um ihr Publikum kämpfen", sagte Geldof der "Welt am Sonntag", was ihn zu motivieren scheint. "Soll mir recht sein, so hat es schließlich auch mal angefangen."

Mit Material der Nachrichtenagenturen